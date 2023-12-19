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本地
2023-12-19 15:46:00

旅發局餐飲消費券｜12.20早上10時送10萬份晚市堂食100元券　商戶名單出爐 (附登記連結)

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旅發局餐飲消費券｜12.20早上10時送10萬份晚市堂食100元券　商戶名單出爐 (附登記連結)

旅發局餐飲消費券｜12.20早上10時送10萬份晚市堂食100元券　商戶名單出爐 (附登記連結)

聖誕及新年即將來臨，旅發局配合政府統籌社會各界鼓勵本地消費，市民明日(20日)早上10時起，先到先得可在旅發局活動網站免費領取首批餐飲消費券，晚市堂食滿100元或以上即減100元。旅發局共送出20萬份餐飲消費券，總值2,000萬元，以增加本地消費的吸引力，持續為餐飲業締造商機。

旅發局指，「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券將於明日(20日)及明年1月10日分兩批推出，每批名額10萬份，每份價值100港元。本地市民憑券於每日傍晚6時後，在全港近130個商戶、合共超過630間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧可享餐飲消費優惠。活動網站有全數商戶名單，參與首批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券食肆及酒吧種類多元，包括牛角Buffet、牛涮鍋、九龍維景酒店棕櫚閣西餐廳、千両、好呷台灣火鍋等。

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旅發局餐飲消費券「攻略」

註冊/登入帳戶

1. 登記Discover Hong Kong電子平台帳戶

• 以香港手機號碼註冊
• 每個手機號碼只可註冊一個帳戶
• 現有用戶毋須再次登記，建議預先嘗試登入，確保帳戶有效

旅發局餐飲消費券教學｜登記Discover Hong Kong電子平台帳戶，以香港手機號碼註冊 旅發局餐飲消費券教學｜選擇SMS短訊或WhatsApp接收驗證碼 旅發局餐飲消費券教學｜在1分鐘內選輸入驗證碼 旅發局餐飲消費券教學｜填寫個人資料 旅發局餐飲消費券教學｜12月20日早上10時登入，選擇心儀餐廳或酒吧的餐飲消費券

旅發局餐飲消費券「攻略」

「Mark定」餐廳後取券

2. 預覽參與商戶選定心水

• 最新參與商戶名單出爐，並已上載至旅發局電子平台
• 瀏覽及選定心儀食肆或酒吧

3. 12月20日上午10時起取券

• 登入旅發局電子平台選擇心儀餐廳或酒吧的餐飲消費券
• 按「新增到我的錢包」將餐飲消費券儲起
• 每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，於商戶兌換後才可以再領取其他消費券（視乎供應情況）
• 餐飲消費券加到「我的錢包」後，不可取消及更改
• 名額有限，先到先得

兌換優惠

4. 取券後30日內使用

• 餐飲消費券自領取日﹙即加入到電子帳戶錢包當日）起計30日有效，逾期不獲補發
• 餐飲消費券適用於每日下午6時後至當晚商戶休息為止
• 使用餐飲消費券時，市民需要在自己的手機登入Discover Hong Kong電子平台帳戶，在已取券的頁面，點擊「使用優惠券」，然後掃描食肆或酒吧提供的旅發局二維碼兌換
• 如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用

另外，旅發局公布，11月初步訪港旅客數字為約329萬人次，其中短途市場旅客按月增加超過兩成，升幅較為顯著。累積計算，今年1至11月已錄得約3,007萬訪港旅客人次。

旅發局送20萬份餐飲消費券。(旅發局文件截圖)

旅發局送20萬份餐飲消費券。(旅發局文件截圖)

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