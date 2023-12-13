旅發局餐飲消費券｜12.20起送20萬份 晚市堂食滿100元有優惠 (附登記連結)

聖誕及新年即將來臨，配合政府統籌社會各界鼓勵本地消費，香港旅發局今(13日)宣布，下周三(20日)起分兩批向香港市民送出合共20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，晚市堂食滿100元或以上即減100元。旅發局餐飲消費券總值2,000萬元，以增加本地消費的吸引力，持續為餐飲業締造商機。

旅發局指，「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券將於下周三(20日)及明年1月10日(星期三)分兩批推出，每批名額10萬份，每份價值100港元。本地市民憑券於每日傍晚6時後，在全港逾1,100間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及約100間酒吧，堂食消費滿100港元或以上，可享即減港幣100元的餐飲消費優惠。

旅發局餐飲消費券網上登記

本地市民即時可於Discover Hong Kong網站的電子平台，預先註冊登記帳戶，下周三( 20日)上午10時起，以先到先得形式免費領取首批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。

另外，旅發局公布，11 月初步訪港旅客數字為約329萬人次，其中短途市場旅客按月增 加超過兩成，升幅較為顯著。累積計算，今年1至11月已錄得約3,007萬訪港旅客人次。