旅發局「冬日小鎮 ‧ 中環」聖誕天地、星光長廊浪漫登場 八大地標呈獻「光影匯 ‧ 中環」 平安夜聖誕演出延長至凌晨1時

香港旅遊發展局（旅發局）「香港繽紛冬日巡禮」由即日起至2026年1月4日舉行。今年旅發局將活動移師至中環，聯乘置地公司（LANDMARK）呈獻「冬日小鎮 ‧ 中環」。當中，八大中環地標「合演」夜間光影表演「光影匯 ‧ 中環」已經上演，與皇后像廣場花園的「聖誕天地」及遮打道「星光長廊」互相輝映。今年「光影匯 ‧ 中環」更特別安排於12月24日、25日及31日延長演出時間至翌日凌晨1時，讓大家感受濃厚冬日氛圍。
光影匯 ‧ 中環｜八大地標同時亮燈 打造沉浸式光影匯演
為了增添冬日節慶氣氛，旅發局今年推出「光影匯 ‧ 中環」，以八幢地標建築為舞台，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈。由國際級製作團隊操刀，以高解析度投影結合燈光特效與節慶音樂。影像不只覆蓋建築外牆，更向場地延伸至場內多棵大樹及立體全息投影球，使畫面在多層次疊映中相互呼應，營造宛如城市劇場的沉浸式氛圍，建議大家邊走邊看，遊走探索截然不同的光影效果，市民旅客可近距離打卡，提升觀賞體驗。
匯演以十多個篇章串連，翩翩起舞的天使、聖誕老人乘坐雪橇送禮物、雪人歡欣旋轉起舞等冬日場景整晚環繞「聖誕天地」，光影隨音樂流動，瞬間將中環化作夢幻舞台。
除了視覺效果，音樂亦是匯演的一大亮點。製作團隊重新編曲九首經典聖誕樂曲，包括《Santa Claus is Coming To Town》及《It’s the Most Wonderful Time of the Year》，配合光影節奏，令視覺、聽覺效果更完美結合。
光影匯 ‧ 中環
|日期：
|2025年12月10日至2026年1月4日
|
時間：
（每30分鐘演出）
|晚上7時半至11時半（星期一至五）
晚上7時至11時半（星期六、日及公眾假期）
|觀賞地點：
|香港島中環皇后像廣場花園（南、北）
|參與大廈：
|中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈、渣打銀行大廈
*12月24、25及31日將延長演出時間至翌日凌晨1時正
聖誕天地︱聖誕市集12間小木屋登場 20米巨型聖誕樹回歸
「聖誕天地」坐落於皇后像廣場花園，高達20米的戶外聖誕樹矗立於中環心臟地帶，閃爍燈飾與繽紛裝飾交織，周邊以巨型玩具飛船、小木偶與小火車等童趣元素佈置，為城市增添溫暖色彩。臨近聖誕節，現場更有聖誕老人驚喜現身與頌歌表演，打造親子友善、適合拍照留念的經典節慶場景。
聖誕市集由12間小木屋組成，精選節日美食、手作精品與應節禮品，並設限量手作工作坊，鼓勵市民與旅客親手製作專屬飾物，感受手作的溫度。市集在不同時段開放，假日時段更延長，方便一家大小與遊客漫遊中環、享受節慶購物樂趣。
聖誕天地
|日期：
|即日起至2026年1月4日
|11月15日至12月21日：
|下午4時至晚上11時半（星期一至五）
上午11時至晚上11時半（星期六、日）
|12月22日至2026年1月4日：
|上午11時至晚上11時半
*12月24、25及31日將延長開放時間至翌日凌晨1時正
星光長廊｜遮打道換上璀璨新裝 夜晚必去打卡點
遮打道今年換上浪漫璀璨的限量版「星光長廊」，沿路逾30棵樹木與行人天橋掛滿閃亮燈飾，金光燈海一路延伸至置地廣塲。遮打大廈入口上空更懸掛約12.5米高的聖誕樹燈飾，成為入夜必到的「打卡熱點」！
建議由皇后像廣場出發，穿梭燈海下的遮打道，最後抵達置地廣塲中庭欣賞大型互動裝置「Noëlia at LANDMARK」。星光長廊每日傍晚五時起亮燈，與「光影匯．中環」形成呼應。
星光長廊
|日期：
|2025年12月10日至2026年2月22日
|地點：
|香港島中環遮打道一帶
同步推出580+節慶推廣 餐飲、購物、景點與交通全覆蓋
配合「香港繽紛冬日巡禮」，旅發局聯乘業界推出「繽紛冬日賞」推廣活動，涵蓋餐飲、購物、景點及交通等多範疇，推出超過580項精選優惠，當中包括多項「買一送一」與限定禮遇。各大旅遊熱點、商場與餐飲零售商戶亦同步推出節慶活動，節慶氛圍遍佈全城。優惠將透過多個電子支付平台發放，深信能為市民與旅客帶來更便捷的購物體驗。
2025香港繽紛冬日巡禮
官方網站：>>按此前往<<