旅發局「冬日小鎮 ‧ 中環」聖誕天地、星光長廊浪漫登場 八大地標呈獻「光影匯 ‧ 中環」 平安夜聖誕演出延長至凌晨1時

香港旅遊發展局（旅發局）「香港繽紛冬日巡禮」由即日起至2026年1月4日舉行。今年旅發局將活動移師至中環，聯乘置地公司（LANDMARK）呈獻「冬日小鎮 ‧ 中環」。當中，八大中環地標「合演」夜間光影表演「光影匯 ‧ 中環」已經上演，與皇后像廣場花園的「聖誕天地」及遮打道「星光長廊」互相輝映。今年「光影匯 ‧ 中環」更特別安排於12月24日、25日及31日延長演出時間至翌日凌晨1時，讓大家感受濃厚冬日氛圍。

光影匯 ‧ 中環｜八大地標同時亮燈 打造沉浸式光影匯演

為了增添冬日節慶氣氛，旅發局今年推出「光影匯 ‧ 中環」，以八幢地標建築為舞台，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈。由國際級製作團隊操刀，以高解析度投影結合燈光特效與節慶音樂。影像不只覆蓋建築外牆，更向場地延伸至場內多棵大樹及立體全息投影球，使畫面在多層次疊映中相互呼應，營造宛如城市劇場的沉浸式氛圍，建議大家邊走邊看，遊走探索截然不同的光影效果，市民旅客可近距離打卡，提升觀賞體驗。

匯演以十多個篇章串連，翩翩起舞的天使、聖誕老人乘坐雪橇送禮物、雪人歡欣旋轉起舞等冬日場景整晚環繞「聖誕天地」，光影隨音樂流動，瞬間將中環化作夢幻舞台。

除了視覺效果，音樂亦是匯演的一大亮點。製作團隊重新編曲九首經典聖誕樂曲，包括《Santa Claus is Coming To Town》及《It’s the Most Wonderful Time of the Year》，配合光影節奏，令視覺、聽覺效果更完美結合。