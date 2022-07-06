旅發局「夏日賞賞你」20萬份低至25折獎賞 新平台領獎 註冊帳戶儲入錢包

旅發局「賞你」優惠系列再有新一浪獎賞，推出「夏日賞賞你」包括20萬份、低至25折限量獎賞，同時亦有不設上限的精選優惠供領券及兌換。活動分四周，首輪「抵買」之選包括日本城、零食物語、富臨漁港/皇宮消費滿100元即減75元、19元買余仁生值739元野生蟲草靈芝精華、142.5元食值570元100分鐘牛角和牛放題。其他批次中包括第三批的鏞記酒家250元買值1,000元優惠券優惠等。獎賞透過旅發局新設電子平台領取，並透過手機掃碼兌換，即日起可註冊帳戶。

4輪獎賞分別於7月14日、7月28日、8月11日及8月25日(同為)周四中午12時發放。至於精選不設限優惠亦涉逾百個商戶，即日可領取，不設領取上限，包括金牛苑消費800元減100元、蘇浙滙1,288元享4位用廚師推介晚餐等。

活動及註冊帳戶網址：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-town-offers/hot-summer-deals.html