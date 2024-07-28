旅發局「旅遊義工」招募收440申請創新高 48人獲選

旅客在外地人生路不熟，如有該地人的協助，想必可令旅途倍加順利。香港旅遊發展局(旅發局)為向遊客提供貼心及地道的旅遊建議和解答查詢；成立由旅客服務專業團隊及「旅遊義工」組成的旅客服務前線；團隊在2023/24年度總共為超過200萬名遊客提供貼心及地道的旅遊建議，成功解答逾 230 萬 個查詢，其專業表現屢獲眾多旅客好評。旅發局表示，新一屆「旅遊義工」完成招募，再有新力軍加入這個好客最前線團隊。
歷來最多申請數量
「旅遊義工」計劃(前稱「老友記」) 2009年成立，計劃招募熱心市民加入及接受培訓，並於旅發局旅客諮詢中心和旅發局舉辦的大型活動，以旅遊義工身份，向旅客介紹香港及提供建議；他們在過去 14 年，合共貢獻了近 7 萬小時的義工服務，接待了數以十萬計的訪港旅客。
今年計劃招募活動收到歷來最多申請數量(440位)，經過多重甄選過程，最後成功招募到48位熱心市民，連同現有義工，將組成逾百人「旅遊義工」隊伍(107人)，數目亦是歷年之冠。
旅發局企業事務總經理李樺表示，「旅遊義工」雲集社會不同界別的熱心市民，匯聚不同範疇的知識才能，與屢獲多項優質服務獎項的旅發局旅客服務專業團隊，結合成「最強前線」，為訪港旅客適時提供個人化及最地道的旅遊建議，展現出香港獨有的熱情和友善，一同彰顯「好客之道」。
旅遊義工體現自我價值
新加入的「旅遊義工」來自社會不同界別，既有大學生及職場新鮮人，亦有從事不同行業的專業人士如律師、工程師、大學講師、公務員等。其中大學時修讀酒店管理、現於非牟利機構任職的 Melody 相信，成為旅遊義工是一種體現自我價值和成長的機會，並期望這段旅程能夠豐富生活，同時為香港的旅遊業帶來更多的熱情和專業。
回流盼更認識香港
另一位義工Kenny早年由美國回流返港，相隔五年再報名參加「旅遊義工」終成功獲選。他希望，透過參與「旅遊義工」更加認識香港，期待參與旅發局安排的專業培訓， 未來接待旅客時學以致用。
操流利韓語義工
任職金融業的Leonard，能操流利韓語，他期望加入成為「旅遊義工」後，可以將香港最地道一面介紹予旅客，令他們訪港期間留下難忘旅程回憶。
為期約3個月培訓
旅發局將於8月至10月期間，為這批對旅遊業充滿熱忱的市民安排全方位專業培訓，內容涵蓋溝通技巧、旅程安排、以至 打卡秘技等工作坊及導賞體驗，令義工掌握待客之道。