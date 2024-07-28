旅發局「旅遊義工」招募收440申請創新高 48人獲選

旅客在外地人生路不熟，如有該地人的協助，想必可令旅途倍加順利。香港旅遊發展局(旅發局)為向遊客提供貼心及地道的旅遊建議和解答查詢；成立由旅客服務專業團隊及「旅遊義工」組成的旅客服務前線；團隊在2023/24年度總共為超過200萬名遊客提供貼心及地道的旅遊建議，成功解答逾 230 萬 個查詢，其專業表現屢獲眾多旅客好評。旅發局表示，新一屆「旅遊義工」完成招募，再有新力軍加入這個好客最前線團隊。

歷來最多申請數量

「旅遊義工」計劃(前稱「老友記」) 2009年成立，計劃招募熱心市民加入及接受培訓，並於旅發局旅客諮詢中心和旅發局舉辦的大型活動，以旅遊義工身份，向旅客介紹香港及提供建議；他們在過去 14 年，合共貢獻了近 7 萬小時的義工服務，接待了數以十萬計的訪港旅客。

今年計劃招募活動收到歷來最多申請數量(440位)，經過多重甄選過程，最後成功招募到48位熱心市民，連同現有義工，將組成逾百人「旅遊義工」隊伍(107人)，數目亦是歷年之冠。

旅發局企業事務總經理李樺表示，「旅遊義工」雲集社會不同界別的熱心市民，匯聚不同範疇的知識才能，與屢獲多項優質服務獎項的旅發局旅客服務專業團隊，結合成「最強前線」，為訪港旅客適時提供個人化及最地道的旅遊建議，展現出香港獨有的熱情和友善，一同彰顯「好客之道」。