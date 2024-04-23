旅發局「旅遊義工」明起接受報名 招募對象擴至大專學生

旅發局為提升訪港旅客體驗「旅遊義工」計劃在明日(24日)起至下月31日招募更多對旅遊業充滿熱忱的市民，與旅客分享各種旅遊主題的知識及建議。另外，計畫亦將擴展計劃，除了招募在職及退休人士外，亦會招募不同大專院校的學生，希望學生在年輕時已建立對香港及旅遊的熱誠。

「旅遊義工」計劃(前稱「老友記』) 2009年起成立，至今招募超過100名來自不同界別的香港市民，接待了數以十萬計的訪港旅客。參加者須具備友善好客性格，對一項或多項旅遊有關範疇有豐富認識，如傳統本地文化、購物及飲食、綠色旅遊及文娛藝術等，能操流利廣東話、英語及普通話，懂其他外語者更佳。獲選者將參與由旅發局安排的為期約三個月的培訓，並於旅發局旅客諮詢中心和旅發局舉辦的大型活動，以旅遊義工身份，向旅客介紹香港及提供建議。

旅發局企業事務總經理李樺表示，旅發局一直推動全港「好客之道」，除了涵蓋業界外，亦會在社區推動「旅遊義工」計劃，又強調做好「東方之珠」好客的一面，要靠每一個市民。李樺指，計劃現時有65名來自不同界別的義工，當中有三分一是在職人士，包括學生、公司管理人員等，有6成的義工亦已服務超過10年。