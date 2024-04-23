旅發局「旅遊義工」明起接受報名 招募對象擴至大專學生

旅發局為提升訪港旅客體驗「旅遊義工」計劃在明日(24日)起至下月31日招募更多對旅遊業充滿熱忱的市民，與旅客分享各種旅遊主題的知識及建議。另外，計畫亦將擴展計劃，除了招募在職及退休人士外，亦會招募不同大專院校的學生，希望學生在年輕時已建立對香港及旅遊的熱誠。
「旅遊義工」計劃(前稱「老友記』) 2009年起成立，至今招募超過100名來自不同界別的香港市民，接待了數以十萬計的訪港旅客。參加者須具備友善好客性格，對一項或多項旅遊有關範疇有豐富認識，如傳統本地文化、購物及飲食、綠色旅遊及文娛藝術等，能操流利廣東話、英語及普通話，懂其他外語者更佳。獲選者將參與由旅發局安排的為期約三個月的培訓，並於旅發局旅客諮詢中心和旅發局舉辦的大型活動，以旅遊義工身份，向旅客介紹香港及提供建議。
旅發局企業事務總經理李樺表示，旅發局一直推動全港「好客之道」，除了涵蓋業界外，亦會在社區推動「旅遊義工」計劃，又強調做好「東方之珠」好客的一面，要靠每一個市民。李樺指，計劃現時有65名來自不同界別的義工，當中有三分一是在職人士，包括學生、公司管理人員等，有6成的義工亦已服務超過10年。
助移英老人回港尋根
前任職跨國公司管理層的Agnes便是服務超過10年的義工之一，她表示，本身很喜歡旅遊，期間和當地人交流，發現到不同國藉的人對同一件事會有不同的想法，吸引我回到同一個地方作更深入的了解，由此想運用自己的專業介紹香港予旅客認識。
Agnes提到，不同地區的旅客諮詢中心接獲的旅客諮詢大不相同，「係機場大多問點出市區，尖沙咀就會問多啲去邊到玩」；但她認為不論在任何諮詢中心旅客都很有善，義工工作雖較退休前更忙碌，但當值期間成功協助旅客，自己亦充滿正能量，笑言「好像做完 一次大笑瑜伽。」
回顧12年的義工工作，Agnes遇過不少奇事，「 試過有個旅客唔見咗老婆」，但她最印象深刻的一次是2018年一位移民英國多年、白髮蒼蒼的老人帶同兒時的相簿回港尋根，Agnes需協助他回到5歲時拍攝相片的地方；最後成功協助找到20多張相片之中、其中19個拍攝地點， 完成老人的心願。那位老人臨離開香港時特別把相簿留給她作答謝，而事件亦讓Agnes成為義工的使命更堅定，「 我要當每個旅客最後一次嚟香港， 盡力做到最好」。
「星港通」義工向旅客提供建議
由香港回流香港發展的Marco已成為「旅遊義工」6年，被其他義工稱為「星港通」的他讀書時已是一位背包客週遊列國，「 真係孭背囊週圍去 ，成日要截順風車」，其間經常得到當地旅遊局協助，不但令他的旅途順風順水亦使他萌生幫助日後成為義工幫助旅客的想法。由於在新加坡任職老師的關係，Marco習得不同語言，如馬來西亞式英語(Manglish)，而且他熟悉新加坡文化，令他迎接新加坡的旅客時得心應手。
Marco又指， 由於科技資訊發達，近年有感旅客「 變得貪心」 行程排得非常緊張，使他協助旅客取捨行程時感挑戰，但他仍樂於和旅客一起發掘香港好玩之處，並利用自己對香港和新加坡的認識，「新加坡吃到唔燒鵝，我會推薦新加坡客去品嚐」；他希望自己能夠協助旅客增添旅途色彩 ，成為連接兩地的船。