旅發局：清真友善餐廳增至130間 唐述推蜜汁牛肉叉燒迎需求 (李朗僑攝)

港府打算開拓中東和東盟旅客客源，盼與各界把香港打成為「穆斯林友善 」旅遊目的地。旅發局今日(28日)表示「清真友善」認證工作有所進展有，如39間酒店已取得評級、清真認證餐廳數目增至130間。旅發局表示，希望以酒店和餐廳作起點，吸引各界引入「穆斯林友善」設施。 旅發局回顧今年完善穆斯林友善旅遊配套工作，提到早前委聘了國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等(CrescentRating)」，與本地權威清真認證機構合作；分析香港如何提升「穆斯林友善」的旅遊設施；為酒店、景點和會議展覽場地進行評級；及向業界提供培訓。截止目前，已有39間酒店成功申請並取得評級，現時評分最好的是九龍香格里拉及香港海洋公園萬豪酒店已取得第5級評級(7級最高)；另有昂坪360、Sky100、亞博等4個景點及會展場地亦已獲評級。

首間獲認證高級中菜食府 至於餐廳方面，旅發局與本地權威清真認證機構香港回教信託基金總會(BOT)合作，推廣現有認證餐廳和鼓勵申請；香港有認證餐廳由年初100間增至130間，其中著名高級中菜食府「唐述」早前便就成功取得「清真友善餐廳」認證，成為本港首間獲此認證的高級中菜食府。 唐述營運及廚藝總監(中式菜系)周世稻指，餐廳用半年時間成功申請認證，供應20款清真認證中式菜餚，如取代炸子雞的桂花烏龍茶煙燻脆皮雞、蜜汁牛肉叉燒等，午市套餐每位定價約港幣600至800元；晚市套餐每位定價約港 幣1,200至1,500元。顧客須提早最少三日向餐廳預訂。

被問及成為清真友善餐廳有否增加成本，周世稻坦言成本略有增加，因廚房經認證機構深度清潔後，會劃分清真煮食區，需額外選購新的雪櫃、食材、廚具、清潔用品，由專門廚師煮食。但是，周世稻相信，餐廳並不過看重成本，而是希望向中東客人推廣中菜文化，「我去過杜拜時視察，發現佢哋無得食叉燒，我想令佢哋有叉燒食！」 具消費力客群 旅發局副總幹事葉貞德表示，2019年印尼、馬來西亞等東南亞國家及中東地區旅客數達80萬，而今年由於本港運力未完全回復，故1至10月期間 僅有60萬該類旅客到訪。然而，葉貞德指出，穆斯林旅客不只需在港過夜，每人日均消費消費為6,700元，亦較非穆斯林旅客的5,300元高，因此穆斯林是非常具潛力和具消費力的客群；估計隨著香港機場運力完全回復、三跑系統啟用，相關客群數目會有所增加。