旅發局「藝聚香港」全年唱好港藝文 下月西九首辦社區展「西油記」逾250份學生作品

「西油記」是延續去年「大城小區—西九龍」推廣，與香港教育大學合作，超過650名大、中、小學生參與，為西九龍創作藝術作品，冀帶領觀眾從他們的角度以藝文角度深度遊西九龍。展期由下月1日起17日，每日下午設2節半小時粵語導賞團，須現場登記，逢周六、日及公眾假期更有音樂表演。

旅遊未解凍，旅發局續發掘本地旅遊特色，宣布推出「藝術月」進階版「藝聚香港」平台，進一步把文化藝術變成全年宣傳推廣主題，當中下月1日起，將於西九文化區藝術展亭首辦社區藝術展「西油記」，展出本地250份由本地大、中、小學學生表達對社區感受、觀察角度的作品。

Art Basel、法國五月開鑼

旅發局推出「藝聚香港」平台，除繼續協助推廣Art Basel(巴塞爾藝術展香港展會)(5月25日至5月29日)、法國五月(5月至6月)等國際盛事，也推出嶄新本地文化藝術項目如「街區藝術遊蹤」互動地圖，當中加上數碼藝術應用，亦包括舉辦社區藝術展「西油記」等，向市民、內地及海外旅客繼續介紹香港，並展示香港正步向復常狀態。節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，採文化藝術作推廣主題，是香港除受國際展會歡迎，亦有豐富如M+博物館、將落成故宮博物館等旅遊資源，亦有國家十四五規劃推動本港成為中外文化藝術交流中心政策支持，時間及硬件得到配合。

自訂虛擬化身遊社區

街區藝術遊蹤在「舊城中環」、「深水埗」及「西九龍」3個「大城小區」，集合5大主題、逾20個「發現藝術」熱點，配以互動資訊地圖，讓市民透過平台走入社區，發挖當中的文化藝術特色。應用科技於藝術方面，局方推出網頁應用程式，用家毋須下載，在網上製作虛擬化身，可透過AR(擴增實境)技術遊走社區景點打卡，拍出照片或影響可分享予朋友，協助推廣。局方下月亦會辦千人網上導賞團，邀請內地、海外媒體、「超級香港迷」、旅遊業界參加，藉此推廣本港新國際大型藝術地標——M+、香港故宮文化博物館等。

「賞你住」78間酒店名額換罄

另外，就局方周二推出的「賞你住」換領計劃，企業事務總經理梁美寶指，目前已有78間酒店名額換領完畢，剩21間；「賞你遊」早前3萬個名額很快換罄，下月將有第二批。