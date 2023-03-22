旅發局「藝聚香港」活動推廣藝文交流　Art Basel藝術品帶進社區

香港旅遊發展局的活動「藝聚香港」，本月透過宣傳及支持多項國際藝術盛事齊集香江，吸引全球旅客來港感受藝術之都的魅力，同時推廣本地國際藝術家交流及社區深度藝文遊。
支持國際藝術盛事
多項藝術文化活動近月陸續在香港展開，包括早前舉行的「Clockenflap音樂及藝術節」，以及 西九文化區的各式藝文活動等。
旅發局「藝聚香港」平台在全球推廣各藝術盛事，當中國際盛事巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）及匯聚亞洲新銳藝術界菁英的 Art Central，本周在港登場，雲集全球藝廊、藝術家的展品。
法國五月藝術節（French May Arts Festival）今年迎來30周年，旅發局與藝術節合作，邀請本地藝術家將香港盛事之都下的凡爾賽宮呈現於電車車身，藉電車作為「流動畫板」帶進香港社區。
邀請多位藝術家設計不同作品
旅發局亦同時邀請 8 位藝術家，按各自特色設計「藝聚香港」標誌，將於機場及香港西九 龍站等口岸展示，市民旅客屆時可透過 QR code，了解藝術家的巧思，並以這些設計持續於全球 推廣香港的藝術色彩。
旅發局邀請內地九十後藝術家陳粉丸亦以香港為靈感，創作全新紙藝作品，稍後將於高鐵香 港西九龍站展出，打造全新打卡熱點，讓旅客一抵港，就馬上感受到香港的藝術文化氛圍。
繼去年與香港教育大學文化與創意藝術學系合作社區文化藝術展覽「西油記」後，「旅發 局青年學院」再次聯繫社區，與城市大學創意媒體學院合作在中環 PMQ 元創方舉行「香港 ‧ 大城小區」數碼藝術展，展出53名大學生創作的32份數碼藝術作品，希望旅客透過這個藝術 之旅，從年輕人視角，感受西九龍、深水埗和中環等充滿活力的地道社區獨特文化風貌。
旅發局總幹事程鼎一表示，香港的藝術文化多元、充滿活力，今年一系列國際藝術盛事3月起齊集香港，向全球加強宣傳在香港舉行的世界級藝術盛事以及多類本地藝術活動，邀請業界及媒體親身來港感受香港中西匯聚的獨特藝術魅力，同時推動藝術文化交流，將香港打造成藝術文化旅遊熱門目的地，吸引旅客來港探索。