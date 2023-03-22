旅發局「藝聚香港」活動推廣藝文交流　Art Basel藝術品帶進社區

香港旅遊發展局的活動「藝聚香港」，本月透過宣傳及支持多項國際藝術盛事齊集香江，吸引全球旅客來港感受藝術之都的魅力，同時推廣本地國際藝術家交流及社區深度藝文遊。

支持國際藝術盛事 多項藝術文化活動近月陸續在香港展開，包括早前舉行的「Clockenflap音樂及藝術節」，以及 西九文化區的各式藝文活動等。 旅發局「藝聚香港」平台在全球推廣各藝術盛事，當中國際盛事巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）及匯聚亞洲新銳藝術界菁英的 Art Central，本周在港登場，雲集全球藝廊、藝術家的展品。 法國五月藝術節（French May Arts Festival）今年迎來30周年，旅發局與藝術節合作，邀請本地藝術家將香港盛事之都下的凡爾賽宮呈現於電車車身，藉電車作為「流動畫板」帶進香港社區。

邀請多位藝術家設計不同作品 旅發局亦同時邀請 8 位藝術家，按各自特色設計「藝聚香港」標誌，將於機場及香港西九 龍站等口岸展示，市民旅客屆時可透過 QR code，了解藝術家的巧思，並以這些設計持續於全球 推廣香港的藝術色彩。 旅發局邀請內地九十後藝術家陳粉丸亦以香港為靈感，創作全新紙藝作品，稍後將於高鐵香 港西九龍站展出，打造全新打卡熱點，讓旅客一抵港，就馬上感受到香港的藝術文化氛圍。