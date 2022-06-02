旅發局「賞你食」本周優惠售罄　未來5周續推半價現金券 (附名單)

「賞你食」詳情 合作夥伴：OpenRice

現金券種類(每人限購各一套)：

以港幣100元購買原價港幣200元現金券(一套4張、每張50元)

以港幣200元購買原價港幣400元現金券(一套2張、每張200元)

購買日期：2022年6月2日至7月13日(逢星期四早上10時開始發售)

名額：合共20,000個

活動網站：https://feastsntreats.openrice.com/index.html 「賞你食」現金券購買五步曲 1. 選擇現金劵種類(港幣200元或400元)

2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」

3. 登入/登記 OpenRice 帳戶

4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付方式付款(包括 VISA、Mastercard、美國運通、 銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及 BOC Pay)

5. 於2022年8月10日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵QR碼(每次交易最多使用一套現金券) 參與商戶名單