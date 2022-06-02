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2022-06-02 15:58:14

旅發局「賞你食」本周優惠售罄　未來5周續推半價現金券 (附名單)

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旅發局新一浪「賞你食」餐飲優惠已售罄，未來5個星期分批推出餘下的半價現金券。(網上截圖)

旅發局新一浪「賞你食」餐飲優惠已售罄，未來5個星期分批推出餘下的半價現金券。(網上截圖)

旅發局表示，新一浪「賞你食」餐飲優惠，反應非常熱烈，第一周的優惠經已售罄，未能成功購買優惠券的市民毋須失望，「賞你食」會在未來5個星期分批推出餘下的半價現金券，逢星期四早上10時開售。

旅發局指，市民可以在OpenRice平台上，從超過160個「優質旅遊服務」計劃認可餐飲商戶﹑逾800間本地餐廳中挑選心頭好，並以用港幣100元及200元，購買分別為港幤200元及400元兩款現金券，每人限購每款現金券各一套。

整個「賞你食」活動合共會推出2萬套半價現金券，名額有限，售完即止。

「賞你食」詳情

  • 合作夥伴：OpenRice
  • 現金券種類(每人限購各一套)：
  • 以港幣100元購買原價港幣200元現金券(一套4張、每張50元)
  • 以港幣200元購買原價港幣400元現金券(一套2張、每張200元)
  • 購買日期：2022年6月2日至7月13日(逢星期四早上10時開始發售)
  • 名額：合共20,000個
  • 活動網站：https://feastsntreats.openrice.com/index.html

「賞你食」現金券購買五步曲

1. 選擇現金劵種類(港幣200元或400元)
2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」
3. 登入/登記 OpenRice 帳戶
4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付方式付款(包括 VISA、Mastercard、美國運通、 銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及 BOC Pay)
5. 於2022年8月10日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵QR碼(每次交易最多使用一套現金券)

參與商戶名單

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