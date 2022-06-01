旅發局「賞你食」 6星期推2萬套半價餐飲現金劵（附名單）

香港旅遊發展局的「夏日同賞．就在香港」推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，由明日（6月2日）起一連6星期推出半價現金券，涵蓋逾160個餐飲商戶、超過800間本地餐廳（詳見附件）。

參與「賞你食」的商戶，除了大型連鎖餐廳外，不乏特式的雅致餐廳和隱世小店，「賞你食」特別與餐飲指南網站合作，市民可在推廣期內以半價即港幣100元及港幣200元，購買分別為港幤200元及400元兩款現金券，並在選定的餐廳用膳時使用。現金券全部共2萬套，名額有限，售完即止。

「賞你食」詳情

合作夥伴： OpenRice

現金券種類（每人限購各一套）：

以港幣 100 元購買原價港幣 200 元現金券（一套 4 張、每張 50 元）

以港幣 200 元購買原價港幣 400 元現金券（一套 2 張、每張 200 元）

購買日期： 2022 年 6 月 2 日至 7 月 13 日（逢星期四早上 10 時開始發售）

名額：合共 20,000 個

活動網站： https://feastsntreats.openrice.com/index.html

「賞你食」現金券購買五步曲

1. 選擇現金劵種類（港幣200元或400元）

2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」

3. 登入/登記 OpenRice 帳戶

4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付方式付款（包括 VISA、Mastercard、美國運通、 銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及 BOC Pay）

5. 於2022年8月10日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵QR碼（每次交易最多使用一套現金券）

參與商戶名單