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2022-06-01 17:52:33

旅發局「賞你食」 6星期推2萬套半價餐飲現金劵（附名單）

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旅發局「賞你食」 6星期推2萬套半價餐飲現金劵（附名單）

旅發局「賞你食」，6星期推2萬套半價餐飲現金劵。（旅發局網頁截圖）

香港旅遊發展局的「夏日同賞就在香港」推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，由明日（62日）起一連6星期推出半價現金券，涵蓋逾160餐飲商戶、超過800間本地餐廳（詳見附件）。

參與「賞你食」的商戶，除了大型連鎖餐廳外，不乏特式的雅致餐廳和隱世小店，「賞你食」特別與餐飲指南網站合作，市民可在推廣期內以半價即港幣100元及港幣200元，購買分別為港幤200元及400元兩款現金券，並在選定的餐廳用膳時使用。現金券全部共2萬套，名額有限，售完即止。

「賞你食」詳情

  • 合作夥伴：OpenRice
  • 現金券種類（每人限購各一套）：
  • 以港幣100元購買原價港幣200元現金券（一套4張、每張50元）
  • 以港幣200元購買原價港幣400元現金券（一套2張、每張200元）
  • 購買日期：202262日至713日（逢星期四早上10時開始發售）
  • 名額：合共20,000
  • 活動網站：https://feastsntreats.openrice.com/index.html

「賞你食」現金券購買五步曲

1. 選擇現金劵種類（港幣200元或400元）
2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」
3. 登入/登記 OpenRice 帳戶
4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付方式付款（包括 VISAMastercard、美國運通、 銀聯、AlipayHKApple PayGoogle PayPayMe BOC Pay
5. 2022810日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵QR碼（每次交易最多使用一套現金券）

參與商戶名單

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