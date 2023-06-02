旅發局：首5月訪港客破千萬人次　高鐵來港比例升至20%

旅發局今（2日）舉行傳媒午宴， 亦講解本港旅遊業最新概況，其中指5月訪港客破千萬人次，相等於疫前即2017至19年的40%，當中高鐵來港比例升至20%；「Hello Hong Kong」大型宣傳亦獲得不少正面迴響。
旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局未來復甦步伐仍會受到不同因素影響，包括航空運力、環球經濟，以及區域旅遊業競爭等，展望下半年整體的旅遊復甦樂觀，復甦速度將穩定且循步漸進。
首5月訪港客破千萬人次
旅發局表示，今年首 5 個月訪港旅客已突破1千萬人次，相等於疫前即2017至19年的40%，旅客數字由2月至3月，已回復至疫情的3至4成，逐步上升至過去兩個月逾50%；內地及東南亞旅客亦回復至疫前的6成以上。
此外，訪港客約半數為過夜旅客，整體留港時間 3.6 晚，與疫情前相若。而以休閒及商務為訪港目的旅客持續錄得增長，其中休閒旅客已佔總旅客量接近一半；受制於航空運力尚待恢復，乘搭高鐵來港的內地旅客比例上升至 20%。旅發局將加強高鐵旅遊宣傳，6 月中將與內地著名的旅行平台合作，在全國範圍內針對端午假期和暑期繼續推廣高鐵遊。
「Hello Hong Kong」獲正面迴響
「Hello Hong Kong」大型全球宣傳於2月啟動，旅發局邀請業界、藝人、KOL等拍攝超過330條介紹香港的短片，在全球至少3000 個不同媒體平台播放，並向100萬名旅客派發「香港有禮」旅客消費優惠劵。旅發局計劃全年請超過千名海外媒體、KOL等親身訪港，營造正面口碑，還將參與至少22個國內外大型旅遊展覽及有關活動。
下半年7大旗艦盛事為焦點
旅發局續指，下半年將以7大旗艦盛事為焦點，以實體形式舉辦，亦邀請來自內地及海外的隊伍或展商來港參與，其中包括闊別4年且於6月尾舉行的香港國際龍舟邀請賽、7月的樂聚維港嘉年華、10月的香港單車節及香港美酒佳餚巡禮、今年11月至明年2月也有香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數、新春節慶活動等舉行。