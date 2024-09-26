旅監局暫時吊銷新里程旅遊旅行代理商牌照

旅監局公布，根據《旅遊業條例》向一個旅行代理商採取紀律制裁決定，由9月26日起至12月1日（即現有旅行代理商牌照的到期日）暫時吊銷其旅行代理商牌照，涉事旅行代理商為「328 INVESTMENT LIMITED」，其業務名稱「新里程旅遊 NEW MILE TRAVEL」，至於牌照號碼︰353095。

未有妥善處理與顧客訂立旅遊服務訂單

旅監局於8月接獲市民投訴或求助個案，指稱涉事旅行代理商未有妥善處理與顧客訂立的旅遊服務訂單。旅監局立即展開調查，包括派員到涉事旅行代理商的營業地點進行查察了解其業務運作情況，並要求持牌人提供相關財務資料及盡快處理顧客已訂立的旅遊服務訂單。經旅監局跟進，截至9月24日，涉事旅行代理商已處理5宗退款或出票事宜，涉及約$84,000，而未獲處理的個案仍有15宗，涉及款項超過30萬元。