旅監局要求內地團改善安排 區議員冀五一前落實

平價內地旅行團重臨紅磡及土瓜灣等地區，區內食肆不勝負荷，出現擁擠及塞車問題，旅遊業監管局日前與區內食肆等開會，業界承諾實施三大改善措施，包括餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員維持秩序。旅遊業界昨視察後，認為有改善；內地旅客就表示半小時用膳時間足夠，但希望改善排隊問題。

昨午土瓜灣崇安街繼續有內地團到餐廳用膳，一團團旅客令整條街水洩不通，現場有身穿反光衣的職員維持秩序，雖然餐廳只接受預約，但仍要排隊，即使用圍欄分隔，亦難阻人潮聚集，人龍延伸至街尾。有居民表示，旅客人數太多，午飯高峰時期或會有數十人聚集食肆外，造成道路阻塞；認為土瓜灣並非旅遊區，經常有旅行團出入並不理想。亦有紅磡居民表示，許多內地客衛生欠佳，隨處吐痰，形容區內變得「烏煙瘴氣」。

旅客到酒樓用膳至少30分鐘

旅監局周二與旅遊業界、餐飲處所負責人及政府部門等開會，商討改善人流管理的安排措施，包括最遲今日起，內地團與食肆需預約用膳時間，而食肆要確保每團用餐時間不少於30分鐘及派員管理人流。有旅客表示，半小時用膳時間足夠，但排隊時間過長，「進入餐廳前要排10分鐘，出來又要排，太長時間了」；亦有旅客食吃完飯後在行人路等了大約20分鐘才上到旅遊巴。

旅遊促進會總幹事崔定邦昨巡視食肆後，說新措施的成效仍待觀察，估計接待人數會減少三分一。此外，警方規定旅遊巴落客後不可以停泊在街道，要待團友用膳後才回來接載。新安排下，有旅行團友需要步行幾分鐘、橫過馬路到附近另一個位置上車。

