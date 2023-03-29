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2023-03-29 10:56:32

旅監局要求用餐不少於30分鐘 黃家和：若時間加長料會加價兩成以上

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旅監局要求用餐不少於30分鐘 黃家和：若時間加長 預計要加價兩成以上

旅監局要求用餐不少於30分鐘 黃家和：若時間加長 預計要加價兩成以上。（資料圖片）

本港與內地全面通關後，平價旅行團重臨紅磡及土瓜灣等地區，網上更流傳內地團友要街邊「立食」兩餸飯及杯麵等照片，令人再次關注本港接待廉價內地團衍生的問題旅遊業監管局昨日與業界開會，商討內地來港旅行團在九龍城區用餐造成的滋擾問題。業界承諾多項改善措施。

黃家和：團餐利潤低 願意經營食肆不多

對於旅監局要求團友用餐時間不少於30分鐘，香港餐飲聯業協會會長黃家和在一個電台節目中表示，若訪港旅行團旅客只得15分鐘用餐，時間太趕，同意用膳時間最少要有半小時。酒樓團餐利潤低，每位收費約40元至60元，願意經營相關生意的食肆不多，如果用餐時間加長，酒樓接待的團數將減少，預計要加價兩成以上。他又承認，過往確實有小部分內地團未經預約到餐廳用餐，情況不理想。黃家和認為他又相信內地團有空間分流到其他地區用餐，亦不一定要光顧酒樓，一些大型茶餐廳和快餐店，同樣有條件接待內地團。

網上更流傳內地團友要街邊「立食」兩餸飯及杯麵等照片

網上更流傳內地團友要街邊「立食」兩餸飯及杯麵等照片。（資料圖片）

接團餐廳承諾會聘請保安員維持秩序

有參與會議的九龍城區議員潘國華在同一節目表示，區內有兩間專接待內地團的餐廳，接載團友的旅遊巴經常不在指定的停車場上落客，而在餐廳附近街道停泊，阻塞街道。潘國華透露，接待內地團的餐廳昨日在會上承諾，會聘請保安員協助維持秩序，他期望措施可以在五一黃金周前落實。

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