旅監局要求用餐不少於30分鐘 黃家和：若時間加長料會加價兩成以上

本港與內地全面通關後，平價旅行團重臨紅磡及土瓜灣等地區，網上更流傳內地團友要街邊「立食」兩餸飯及杯麵等照片，令人再次關注本港接待廉價內地團衍生的問題。旅遊業監管局昨日與業界開會，商討內地來港旅行團在九龍城區用餐造成的滋擾問題。業界承諾多項改善措施。

黃家和： 團餐利潤低 願意經營食肆不多

對於旅監局要求團友用餐時間不少於30分鐘，香港餐飲聯業協會會長黃家和在一個電台節目中表示，若訪港旅行團旅客只得15分鐘用餐，時間太趕，同意用膳時間最少要有半小時。但酒樓團餐利潤低，每位收費約40元至60元，願意經營相關生意的食肆不多，如果用餐時間加長，酒樓接待的團數將減少，預計要加價兩成以上。他又承認，過往確實有小部分內地團未經預約到餐廳用餐，情況不理想。黃家和認為他又相信內地團有空間分流到其他地區用餐，亦不一定要光顧酒樓，一些大型茶餐廳和快餐店，同樣有條件接待內地團。