旅監局「團餐參考名單」美食廣場、茶記均上榜　另包括夏寶龍飲早茶酒樓

內地五一勞動節長假周末(29日)開始，香港業界消息稱，旅遊業監管局已向接待內地團的本地旅行社發出「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，當中列出16間食肆及4個位處商場的美食廣場名單。餐費最低每位約40元、最貴240元，名單還包括16間酒樓及茶餐廳等，當中超過一半食肆位於土瓜灣和紅磡。
名單包括夏寶龍飲早茶酒樓
根據「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，16間獨立食肆分布九龍灣、土瓜灣、紅磡、尖沙咀及半山，早前推出海上午膳分流內地團的「洋紫荊維港遊」亦上榜。除了一間位於半山的茶餐廳外，名單全部為中式酒樓，包括國務院港澳辦主任夏寶龍早前來港考察，曾到訪飲早茶的九龍灣一間酒樓。
商場美食廣場、茶記均上榜
除16間獨立食肆，參考資料名單比較特別之處，是包括4個商場內的美食廣場，它們分別位於油塘、佐敦、尖沙咀及大角咀，相關美食廣場食店種類多，包括車仔麵、日式、韓式食店、海南雞飯等據了解，集團旗下四個美食廣場向旅監局表達願意接待旅行團，午餐每位約40至75元，較闊綽可以吃鐵板燒、每位240元；旅行社要打電話預約，屆時美食廣場會劃出一個範圍只接待旅客。
位於半山一間茶餐廳、約有40個座位，負責人朱小姐指，希望每日最少接到200名旅客。「試下乾炒牛河、星州炒米，不駛好似新聞報道咁可憐，要喺公廁外食飯、或者食兩餸飯。」朱小姐又指，現時除了午市，早上9至11時及下午茶時段，都較淡靜。「根本復常唔到，飲食業仲係水深火熱，希望開拓多啲客源。如果人數多，就算價錢係40至55蚊都做得到。」她又希望可以長期接待旅行團，但暫時未有旅行社接洽。