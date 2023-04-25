旅監局「團餐參考名單」美食廣場、茶記均上榜　另包括夏寶龍飲早茶酒樓

內地五一勞動節長假周末(29日)開始，香港業界消息稱，旅遊業監管局已向接待內地團的本地旅行社發出「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，當中列出16間食肆及4個位處商場的美食廣場名單。餐費最低每位約40元、最貴240元，名單還包括16間酒樓及茶餐廳等，當中超過一半食肆位於土瓜灣和紅磡。

名單包括夏寶龍飲早茶酒樓

根據「接受預訂旅行團餐參考資料名單」，16間獨立食肆分布九龍灣、土瓜灣、紅磡、尖沙咀及半山，早前推出海上午膳分流內地團的「洋紫荊維港遊」亦上榜。除了一間位於半山的茶餐廳外，名單全部為中式酒樓，包括國務院港澳辦主任夏寶龍早前來港考察，曾到訪飲早茶的九龍灣一間酒樓。