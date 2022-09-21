旅議會憂失郵輪母港地位 議員嘆展覽生意拱手讓星洲

政府於今年初第五波疫情爆發時已煞停公海遊，郵輪業至今遲遲未恢復運作。旅遊業議會主席徐王美倫昨早在電台節目表示，旅遊界與郵輪公司8月中就復辦「公海遊」與政府官員見面，及後又去信醫務衛生局長盧寵茂跟進，惟至今未有消息；她說，愈拖得久，復原時間愈長，再不立刻放寬，擔心未來兩年香港也無郵輪泊港，失去母港地位。她亦質疑，現時酒店Staycation也毋須入住客人做核酸檢測，即使有確診個案也不用停運清潔3日，對目前安排感到「好奇怪」。

徐王美倫又表示，皇家加勒比國際遊輪有興趣重返香港市場，但旗下郵輪(原以香港作為母港的「海洋光譜號」)正停泊在新加坡收客至明年，而調動郵輪最少要3個月，即使特區政府現時批准，郵輪最快也要明年首季才能到港。

另外，各界都關注「國際盛事」都被本港嚴格檢疫措施趕走，其中，立法會議員江玉歡亦於Facebook發帖，指新加坡9月到12月底，各類型的亞洲和國際會議及展覧逾600個，令她「確實嚇了一跳」。她續指，商家學者出席論壇及展覽必然要住酒店，她抽樣查看新加坡10月份酒店價錢，發現四、五星酒店每晚房價達5千到1萬港元，足見新加坡的興旺，她慨嘆：「那邊可以一萬元一晚，而香港呢仍然要靠做檢疫酒店為生，除了用拱手相讓、坐以待斃，還可用甚麼形容詞呢？」