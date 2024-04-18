旅議會料黃金周80萬內地客訪港 旅發局煙火五一打頭炮

五一黃金周是內地旅客出境旺季，旅遊業議會估計有約80萬名內地旅客來港，按年升三成；特首李家超已預告各部門及業界已就五一黃金周接待旅客積極部署。要吸引旅客訪港，具吸引力的景點或活動不可缺，旅發局首場煙火和無人機匯演則分別在5及6月上演；廟街夜市推廣和布置宣傳或再延長半年。 香港過往在大型節慶均會放煙花，吸引旅客和市民觀看。旅發局由5月開始，定期配合節慶或大型活動，推出海上煙火或無人機表演。旅發局早前宣布將於5月1日在尖東海濱舉辦首場維港煙火表演，6月15日、國際龍舟邀請賽的第一日在灣仔舉行第二場。至於無人機表演方面，會在5月11日及6月10日在灣仔舉行，配合佛誕及端午節，相關活動均於晚上8時舉行。

就「煙花」和「煙火」分別，曾引來熱議；文體旅局書面回覆立法會特別財委會指，煙火表演的成本遠較煙花表演低，構成部分、效果等亦不同。該局指煙火由「發射藥」及「效果藥」兩個主要部分構成，發射高度大約1至100米；煙花就由「發射藥」、「爆裂藥」及「效果藥」3個部分構成，發射高度一般超過100米，兩者分別由不同條例監管。 文體旅局指，政府在2024/25年度財政預算案預留3年合共3.54億元予旅發局重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，同年度，旅發局會利用其中1.15億元撥款展開上述工作，當中部分撥款會用作煙火及無人機匯演。旅發局正積極籌備煙火及無人機匯演的內容，暫時未有相關表演的預計開支，並歡迎與有興趣提供活動贊助的團體或機構探討合作的可行性。財政司司長陳茂波早前指每場煙火表演花費約100萬元。

廟街夜市或延長半年 廟街亦是著名旅遊景點，旅發局於去年12月15日起推出為期半年的全新廟街推廣活動，除增設富廟街風味的美食攤檔，亦設置多個主題打卡位，吸引旅客及市民到訪。今年3月已推出第二輪廟街宣傳，加大力度吸引旅客感受社區及地道的香港，同時吸引更多人流，截至今年3月初，項目估計已吸引超過120萬名旅客及市民到訪。文體旅局指，旅發局會與政府不同部門、相關持份者保持緊密溝通，爭取將廟街夜市的推廣和布置宣傳再延長半年，並長遠會檢視如何持續進行推廣。