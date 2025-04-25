旅議會料80萬內地客訪港 運輸署加強萬宜水庫東壩交通

下周便是內地五一黃金周。旅遊業議會估計，黃金周期間訪港內地旅客超過80萬人次，按年升逾6%，入境團方面亦有約600團。近年不少旅客改選深度遊，運輸署將加強萬宜水庫東壩的公共交通服務，當中西貢專線小巴9A線將加強來往北潭涌及萬宜水庫東壩的服務，至30輛車營運；九巴亦會加強5條郊遊路線服務。
旅遊業議會議會總幹事楊淑芬表示，隨著啟德體育園正式開幕及海洋公園有6隻大熊貓，相信有助吸引更多旅客訪港，估計黃金周期間訪港內地旅客超過80萬人次，按年升逾6%；入境團方面，約600團增一成，涉約1.8萬人；她相信，黃金周期間，本港酒店平均入住率近九成，房價跟去年同期相若，議會本月初已與業界及政府代表召開跨部門會議，將設聯合指揮中心，監控口岸及各景點的人流，適時作出協調。
考慮到近年不少旅客改選深度遊，到萬宜水庫東壩等遊覽，有「黑的」濫收車資，或小巴站出現人龍等情況，警方會加派人手管理交通，維持小巴、的士站的排隊秩序，以及打擊「黑的」濫收車資行為。水務署表示，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路改善工程已大致完成。署方指，萬宜路是一條維修用途通道，大部分路段為單線雙程行車，已安排承建商在路上7個避車處進行臨時改善工程，延長避車空間，方便來往車輛通過或避車。
運輸署將加強萬宜水庫東壩的公共交通服務，西貢一二號專線小巴有限公司總經理馮致華昨在電台節目上表示，已與運輸署協商，黃金周期間將加強來往北潭涌及萬宜水庫東壩的小巴9A線的服務，已向其他公司「借車借司機」，相關小巴線將由平日6至7輛車服務，增至五一期間30輛，並安排司機熟習路段。
九龍巴士將於周末及五一黃金周期間，加強5條郊遊路線服務，方便市民由各區前往北潭涌、北潭凹及黃石碼頭，以及接駁至萬宜水庫。當中周六日及假期服務、往來沙田市中心及黃石碼頭的九巴289R線，因應客量加密班次至最密15分鐘。