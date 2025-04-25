旅議會料80萬內地客訪港 運輸署加強萬宜水庫東壩交通

下周便是內地五一黃金周。旅遊業議會估計，黃金周期間訪港內地旅客超過80萬人次，按年升逾6%，入境團方面亦有約600團。近年不少旅客改選深度遊，運輸署將加強萬宜水庫東壩的公共交通服務，當中西貢專線小巴9A線將加強來往北潭涌及萬宜水庫東壩的服務，至30輛車營運；九巴亦會加強5條郊遊路線服務。

旅遊業議會議會總幹事楊淑芬表示，隨著啟德體育園正式開幕及海洋公園有6隻大熊貓，相信有助吸引更多旅客訪港，估計黃金周期間訪港內地旅客超過80萬人次，按年升逾6%；入境團方面，約600團增一成，涉約1.8萬人；她相信，黃金周期間，本港酒店平均入住率近九成，房價跟去年同期相若，議會本月初已與業界及政府代表召開跨部門會議，將設聯合指揮中心，監控口岸及各景點的人流，適時作出協調。