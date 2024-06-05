旅遊事務署「城市景昔」手機App擴展至6指定地點　商戶：吸引旅客走入鯉魚門深處

由旅遊事務署推出的文化創意旅遊項目「城市景昔」，將於今日起擴展至鯉魚門六個指定地點，市民和旅客只需使用「城市景昔」手機應用程式，掃描安裝在指定地點的「AR 時鐘」，便可體驗由歷史照片和本地藝術家根據歷史資料，重製的歷史全景圖像。 城市景昔應用程式由香港城市大學製成，活動涵蓋28個指定地點， 包含中環、山頂、深水埗、油麻地等；如今起新增六個鯉魚門景點。團隊透過把歷史全景圖像結合3D建模，重做出景點昔日面貌。市民可用智能手機鏡頭將歷史場景與現場實景作對比；輔以相關資訊及有趣的3D動畫；部分地點更有於該位置取景的電影片段。

小仙玉：外國人真係好鍾意香港文化 是次新增的鯉魚門景點分「鯉魚門歷史及文化發展」、 「天後宮起源和歷史」、「鯉魚門海鮮業發展」等六大主題；三家村、海濱學校、鯉魚門燈塔等鯉魚門標誌。鏡頭之下昔日海濱校的學生在沙灘上奔跑、收集貝殼的場景一一再現。 負責製作全景圖成員之一的插畫藝術家小仙玉表示製作昔日全景圖並不容易，雖有城市大學提供過去的照片作參考，數量非常之少；難以完全展示過去風光。幸好，小仙玉在外國網上找到更多鯉魚門舊照，成功完成全景圖，令她有感「 外國人真係好鍾意香港文化」。她又提到，自己最滿意的作品是1970年代的宇宙海鮮酒家，因她花了不少功夫重現當時的員工制服，看見虛擬的服務員在酒家門外迎賓令她感滿足。