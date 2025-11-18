旅遊保險不保 回程行李 自駕遊延誤 消委會倡條款增透明度

港人外遊前都會買旅遊保險以防萬一，但相關產品種類繁多，消費者未必能全面掌握保障範圍及細節上的差異。消委會表示，今年首10個月共接獲55宗有關旅遊保險投訴，較去年同期少25宗；當中涉有投訴人回港時寄艙行李延誤31小時但不獲補償、自駕遊遇上大風雪受困延誤旅程但不屬保障範圍等問題。消委會建議業界加強條款透明度、突出重要資訊；消費者則應仔細閱讀保險計劃的保障範圍。 消委會分享3宗投訴個案。在首宗個案中投訴人到加拿大旅行，由溫哥華返港時寄艙行李沒有隨機抵達，最終延誤了約31小時才送往投訴人住所。投訴人翻查保單，「行李延誤」的保障是延誤每6小時計算，於是向保險公司申請索償，但對方回覆指，回程航班的行李延誤不屬保障範圍，拒絕賠償。

投訴人向消委會投訴。保險公司指不保事項中，列明受保人抵港後產生的任何損失，均不屬「行李延誤」的範圍內，個案最終未能達成共識。



保障只適用於旅程前預訂航班 另一宗投訴個案，投訴人到歐洲多國自由行，向B保險公司購買一份全球保障的旅遊保險，但其中一程由意大利返英國的航班，因為工業行動取消。投訴人於是另買機票繼續行程，但當中亦造成延誤，投訴人遂向保險公司索償不果。 對方回覆解釋，雖航班因為工業行動延誤屬保障範圍，但只適用於旅程開始前的已預訂航班，投訴人途中再買的機票，不符合賠償條件。經調停後保險公司同意向投訴人作出賠償。

自駕遊不屬公共交通 在第三宗個案中，涉及投訴人到日本自駕遊，途中因為大風雪一度被困山區，最終行程縮短。投訴人向保險公司要求賠償道路緊急救援服務費用和一晚住宿，合共10萬日圓。但獲通知自駕遊不屬公共交通工具，亦沒有車票等，因此索償不屬旅程延誤的保障範圍。 倡業界改善銷售版面 消委會數碼市場發展與資訊科技小組主席潘釋正提醒市民，消費者與保險公司對保障範圍的理解，存在分歧，特別是自駕遊或涉及多國長途旅程，更易出現誤解，建議消費者應仔細比較不同保險計劃，同時建議業界改善銷售版面設計，使消費者更易明白。