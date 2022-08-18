旅遊展逾10日本縣市推介 「3+4」刺激 從業員登記增一成半

7天返港隔離政策上周放寬至「3+4」的3日酒店檢疫及4日居家檢疫，旅遊業逐漸解凍，適逢延期舉行的國際旅遊展今日開鑼，主辦機構指，即時多近一成半業內人士登記入場；雖然外地旅遊業者未能趕及來港參加，但大會預期4日展期按年增約兩成人入場。參展機構包括各地觀光當局，因部分地區更已「開關」重新接待海外旅客，他們均期望到訪旅客持續增加。港人熱愛的日本超過10個地方和縣市代表參展，除帶來最新旅遊資訊，又設打卡位及大派小禮物，讓參觀人士「未出發先興奮」。
今屆旅遊展參展國家及地區達27個，當中日本有逾10個地區參展。其中熊本縣政府香港代表事務所所長板東良朋指，本港近日放寬回港檢疫日數，但暫難估算旅日港客增加的數目，但說是件好事，而日本暫仍只接待旅行團，相信當地進一步放寬旅客自由行會有更多人到訪。助理市場經理吳子軒補充，熊本城早前受地震損壞，但最受歡迎的天守閣已修復完成，又推介市中心新的屋台村景點，增設多家小型居酒屋，歡迎港客重臨舊地體驗。
熊本以外，又有長崎、香川等縣市代表。長崎縣攤位以佐世保市著名景點豪斯登堡向日葵花田作主題，讓參觀人士入場打卡參加送禮活動，有機會獲豪斯登堡送出的獎品。香川縣除有小豆島打卡位和禮品，又設心意板，讓參觀者寫下「如現在可到日本最想做的事」，更令人心癢癢。
參展地方較去年多一半
主辦旅遊展的「匯眾展覽服務」董事總經理湯錦成表示，今年參展的地方較去年多50%，相信與港客外遊數字逐步增加有關。就「3+4」安排影響，他指檢疫酒店令旅遊成本大增，又令返港旅客開心過後「反高潮」難接受，「3+4」解決上述問題，打工仔也更容易安排。展覽每年分「專業展」及公眾展，前者只許登記業內人士進場，一般須遞交名片證明，因應疫情不少人離開行業，今年只須介紹背景，即可獲准入場，便利他們「見老朋友」和了解行情，恢復聯繫，增加重返行業信心。
港人旅遊不擔心「泰危險」
泰國去年已放寬入境，7月起打了兩針或有72小時陰性證明客人可入境，泰國旅遊局香港辦事處市場顧問莊慧翹指，每月有2,000多人增長，上月已達6,000人，查詢和合作旅行社也愈來愈多，相信與簡單檢疫要求有關。就泰國被指成販賣人口事件「KK園區」轉運站，她強調當地正調查事件，並相信港人旅遊自我保護意識高、小心謹慎；她續指，一向會通報本港遊泰旅遊團入境情況，暫未有額外程序跟進。
因疫情延期舉辦
旅遊展原定今年6月舉行，3月時因第五波疫情嚴峻宣布延期至今日舉行至周日(21日)，周五下午2時始開放公眾入場，入場費費30元；周六、日20元，填寫問卷(ITEHK香港國際旅遊展Facebook專頁帖文附連結)可獲免費門票，周五(19日)晚6時截止。