旅遊展逾10日本縣市推介 「3+4」刺激 從業員登記增一成半

7天返港隔離政策上周放寬至「3+4」的3日酒店檢疫及4日居家檢疫，旅遊業逐漸解凍，適逢延期舉行的國際旅遊展今日開鑼，主辦機構指，即時多近一成半業內人士登記入場；雖然外地旅遊業者未能趕及來港參加，但大會預期4日展期按年增約兩成人入場。參展機構包括各地觀光當局，因部分地區更已「開關」重新接待海外旅客，他們均期望到訪旅客持續增加。港人熱愛的日本超過10個地方和縣市代表參展，除帶來最新旅遊資訊，又設打卡位及大派小禮物，讓參觀人士「未出發先興奮」。

今屆旅遊展參展國家及地區達27個，當中日本有逾10個地區參展。其中熊本縣政府香港代表事務所所長板東良朋指，本港近日放寬回港檢疫日數，但暫難估算旅日港客增加的數目，但說是件好事，而日本暫仍只接待旅行團，相信當地進一步放寬旅客自由行會有更多人到訪。助理市場經理吳子軒補充，熊本城早前受地震損壞，但最受歡迎的天守閣已修復完成，又推介市中心新的屋台村景點，增設多家小型居酒屋，歡迎港客重臨舊地體驗。

熊本以外，又有長崎、香川等縣市代表。長崎縣攤位以佐世保市著名景點豪斯登堡向日葵花田作主題，讓參觀人士入場打卡參加送禮活動，有機會獲豪斯登堡送出的獎品。香川縣除有小豆島打卡位和禮品，又設心意板，讓參觀者寫下「如現在可到日本最想做的事」，更令人心癢癢。