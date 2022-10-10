旅遊復甦｜香港迪士尼D2 Place招聘600人 即場面試迎新獎達6000元

本港入境檢疫等防疫措施部份鬆綁，旅遊業界憧憬將有更多放寬，香港迪士尼樂園表示，期待更多旅客到訪，對旅遊和服務業人才需求更為殷切，宣布本周四及五(13至14日)，於荔枝角D2 Place舉行招聘會，將提供600個全職、冬季全職合約(11至12月底)及平日長期兼職職位，部分特選職位設6,000元迎新獎金。

招聘職位涵蓋樂園營運、商品銷售、餐飲服務、酒店管理、娛樂事務、保安服務、技術員等職位空缺，現場設即場面試。全職職位均可享每周兩日休假，亦有交通津貼、乘車優惠及合共長達6星期的育兒假和親子假福利。6,000元迎新獎則涵蓋酒店餐飲服務、廚房、舞台技術、設施服務、保安款待團隊。有興趣人士可先預約面試時間。

香港迪士尼招聘盛會：

• 日期：2022年10月13及14日 (星期四及五)

• 時間：上午11時至下午7時

• 地點：D2 Place 1期 - 荔枝角長義街9號 (港鐵荔枝角站D2出口)

• 招聘職位: 600個全職、短期合約及平日兼職職位

• 空缺包括: 樂園營運、商品銷售、餐飲服務、酒店管理、娛樂事務、保安服務、技術支援

• 申請人請攜同身份證、銀行戶口號碼、英文住址證明、工作及學歷證明 (正本及副本)及 出席面試

• 歡迎先致電/WhatsApp招聘熱線9339 3882預約面試時間