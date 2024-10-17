旅遊業發展藍圖2.0年內公布 成立工作組推賽馬旅遊拓中東客

當局近年力谷香港旅遊，昨日公布的施政報告進一步落實「無處不旅遊」。報告提及會成立發展旅遊熱點工作組，統籌跨部門在地區發掘和建設旅遊熱點。另外當局今年內會公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，將開拓具特色旅遊產品，除繼續發展熊貓旅遊，亦會研究發展賽馬旅遊和遊艇旅遊，以吸引高增值旅客；當局亦會發掘更多郊外特色路線，開拓中東和東盟旅客客源。

行政長官李家超昨宣讀施政報告表示，以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，政府成立會由政務司副司長任組長的「發展旅遊熱點工作組」，加強跨部門統籌。他續指，文體旅局將在今年內公布香港旅遊業發展藍圖2.0，範疇包括開拓生態旅遊、開拓中東和東盟旅客客源、拓展具特色旅遊產品、發展盛事旅遊經濟、鞏固傳統旅遊吸引力，以及推動智慧旅遊及提升旅遊業服務質素。

消息指，「發展旅遊熱點工作組」成員包括發展局、民政處等，料於年底召開第一次會議，討論工作組未來目標，或明年上半年有具體的旅遊熱點名單。 發展賽馬旅遊 消息續指，現有兩種發展賽馬旅遊的構思，其一是把賽馬體驗打造成高增值、度身訂做的旅遊產品，如讓旅客包廂欣賞賽馬和參與馬會其他活動；另一個方法是向旅客推廣賽馬活動，吸引消費力高旅客消費。馬會表示，香港賽馬運動越來越受旅客歡迎，不少旅客喜歡參加周三晚上在跑馬地馬場舉行的「快活星期三」，以及在周末到沙田馬場觀賞賽事。馬會歡迎當局發展賽馬旅遊，會積極與相關政府部門合作，展開工作討論。

遊艇旅遊方面，當局打算在紅磡碼頭一帶興建遊艇碼頭泊位；爭取在2028年把維港兩岸海濱長廊的總長度，由現時25.5公里加長到34.3公里，並在港鐵會展站上蓋引入更多食肆和娛樂設施。而紅館對出的海濱，明年初起會開始興建戶外空間和臨時碼頭，啟德體育園附近海濱將打造成美食海灣。



提升中東及東盟旅客配套 政府更積極推動各界提升中東和東盟客源的旅遊配套，包括在機場提供阿拉伯語資訊，鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊，整合提供清真食品的餐廳名單；鼓勵更多商業機構提供合適的設施，如在酒店內提供禮拜設施等。消息表示，機場資訊服務會由今年年底實施，並與文體旅局配合，研究其他小語種服務資訊。

政府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。另外，為促進與東盟往來，即日起放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務「一簽多行」申請門檻和簽證有效期，由2年增至3年，去年已放寬的越南同受惠。消息指，去年10月至今，就有逾2,500名越南旅客申請「一簽多行」，相關措施相當受歡迎。 中英街試行人面辨識科技 至於沙頭角文化生態旅遊，保安局會在今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3,000人，並會試行人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士「無感」暢通進出中英街，會研究應用相關科技配合未來開放中英街旅遊發展。

擴大機場城市 另外，政府會聯同機管局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍，包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲國際博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等，帶動高端商業、旅遊和休閒活動。