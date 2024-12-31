旅遊業發展藍圖2.0趕及年底出台 羅淑佩：不辜負殷切期待 推4大策略 望業界求變 人人做旅遊大使

文化體育及旅遊局長羅淑佩本月5日走馬上任，接手「燙手山芋」，昨趕及在2024年結束前，公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》(下稱藍圖)。藍圖為旅遊業訂定4大發展策略，共133項措施。當中提及會發展各類旅遊產品，開拓多元客源市場；推動智慧旅遊及電子支付，並吸引人才加入旅遊業。羅淑佩表示，在今年底前推出藍圖，是履行該局對《施政報告》的承諾，及不辜負業界和社會殷切期待，又指內容已加入她個人見解，希望業界多思考求變及社會大眾有「人人都是旅遊大使」的意識，盼能落實無處不旅遊的目標。當局又預計5年後令旅遊業的增加價值升近六成、達1,200億元，相關就業人數增至約21萬人。 文體旅局昨公布藍圖，提出4大發展策略、16個方向、59個行動綱領及133項措施。同時提到今年首11個月，本港共錄得約4,000萬入境旅客人次，預計全年入境旅客可達4,500萬人次，當中約一半旅客選擇留港過夜；而過夜旅客最常到訪的景點是尖沙咀，第二則是廟街，訪客人數比迪士尼和太平山頂更多。

善用旅遊資源吸客 兩樂園續獻新猷 至於藍圖的4大發展策略，包括「中外薈萃繫全球」、「四方旅客齊聚港」、「智慧遊港至方便」及「優質服務迎客來」。在中外薈萃繫全球方面，有46項措施，除發展賽馬旅遊、海島旅遊等旅遊產品外，當局會完善綠色旅遊路線，並善用地區旅遊資源，豐富旅遊漫步，如制訂18區美食指南，舉辦美食盛事。另會鼓勵業界推動香港特色手信，以及推動業界開拓與特色建築及「香港製造」工業元素相關的旅遊產品。旅發局亦會持續與香港迪士尼的推展擴展計劃，包含「漫威」主題新園區，及積極推動大熊貓旅遊，監察海洋公園落實在2021年宣布的發展策略，包括全新歷險主題區的興建及落成。 至於開拓客源則以「開拓具潛力客源市場」及「深耕鞏固現有核心市場」為方向，開拓6個海灣阿拉伯國家合作委員會的成員國及東南亞國家客源，並增加具潛力市場直航航班，同時拓展銀髮、家庭、遊學團和年輕客群，繼續發展「一程多站」旅遊。推動智慧旅遊方面，就會優化遊發局「Discover Hong Kong」一站式旅遊資訊平台，在旅遊熱點提供免費WiFi服務及智慧元素(VR、AR)。文體旅局亦會研究推出新安排，便利已到港旅遊可更便捷購買演藝文化表演的即日門票等。



審視導遊課程 增業界力量 藍圖又引述勞福局的人力推算，指旅遊業人力需求正在穩步增長，並預計將增至2028年的21.5萬人，而屆時(即2028年)的產業人力短缺預計約為9,000人至14,000人。「優質服務迎客來」策略方向，就是全方位提升旅遊業服務質素及配套，勞工處會檢討「補充勞工優化計劃」，包括業界申請輸入勞工的範圍和規定。旅監局主席馬豪輝指，局方會推出計劃，讓現時已在博物館等的導賞員，通過簡易的方式，成為導遊；亦會審視導遊試前訓練課程的課時和內容，研究進一步精簡及更新課程的可能性，預期這些措施可大大增加專業導遊的供應。