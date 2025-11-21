旅遊界選舉論壇 江旻憓馬軼超同台較量

旅遊業是本港重要發展方向，立法會選舉論壇昨舉行，兩位功能界別旅遊界候選人江旻憓和馬軼超同台較量闡述政綱。其中江旻憓主動承認自己缺乏業界經驗，不過希望用「比賽落後嘅心態努力」，傳承前輩的開拓與奮鬥。馬軼超就認為，旅遊業現時正處於「由治及興」關鍵時刻，須名有豐富旅遊業及從政經驗，德才兼備的人出任立法會議員。

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇昨舉行旅遊界功能界別論壇，候選人包括巴黎奧運金牌得主江旻憓和旅遊及科技公司董事馬軼超。江旻憓在開場發言時坦言，自己缺乏業界經驗，但會抱比賽「落後追上」的心態。「香港培養咗我，巴黎奧運之後反思甚麼是真正的贏，不是自己贏，而是和香港一齊贏。」希望大家可給她機會在旅遊界服務，將奧運冠軍帶來的公眾影響力，轉化為建設香港的力量，為業界發聲，合作共贏。