旅遊界選舉論壇 江旻憓馬軼超同台較量

旅遊業是本港重要發展方向，立法會選舉論壇昨舉行，兩位功能界別旅遊界候選人江旻憓和馬軼超同台較量闡述政綱。其中江旻憓主動承認自己缺乏業界經驗，不過希望用「比賽落後嘅心態努力」，傳承前輩的開拓與奮鬥。馬軼超就認為，旅遊業現時正處於「由治及興」關鍵時刻，須名有豐富旅遊業及從政經驗，德才兼備的人出任立法會議員。
政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇昨舉行旅遊界功能界別論壇，候選人包括巴黎奧運金牌得主江旻憓和旅遊及科技公司董事馬軼超。江旻憓在開場發言時坦言，自己缺乏業界經驗，但會抱比賽「落後追上」的心態。「香港培養咗我，巴黎奧運之後反思甚麼是真正的贏，不是自己贏，而是和香港一齊贏。」希望大家可給她機會在旅遊界服務，將奧運冠軍帶來的公眾影響力，轉化為建設香港的力量，為業界發聲，合作共贏。
政綱方面，江旻憓提出六大政綱，包括促進文體旅產業融合、構建國際航空與旅遊樞紐、塑造良好香港形象、推動升級轉型等，形容自己是「體育+旅遊」的「＋」，體育背景可以結合旅遊業界。她指，會認真聆聽業界意見，以新時代方式協商和平衡，認為實現政綱願景須政府和各界支持參與。
馬軼超自言優勢在於「夠貼地」
馬軼超就提到，自己從事旅遊業27年，於旅行社開始職業生涯，深信旅遊業是一份值得終身投入的事業。他又指，香港旅遊業原本很輝煌，直至2019年社會事件及疫情後走入陰霾，感謝前任議員、前輩成立旅遊業解困大聯盟，帶領走出陰霾。
他提出十大政綱，觸及生態旅遊、盛事旅遊等，更指自己有「賽馬旅遊」實戰經驗，曾帶旅行團進馬場觀看賽馬，自言與對手相比優勢在於「夠貼地」。
至於論壇必答環節，兩人談及了如何推動銀髮經濟、鼓勵市民生育及政府應採取甚麼措施增加應對極端天氣的能力等議題。