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2024-09-25 18:30:14

旅遊預訂網站跨世代旅行調查：東京最受歡迎　4至6日旅程最理想

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旅遊預訂網站跨世代旅行調查：東京最受歡迎　4至6日旅程最理想(Booking.com提供圖片)

旅遊預訂網站跨世代旅行調查：東京最受歡迎　4至6日旅程最理想(Booking.com提供圖片)

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旅行是放鬆的好方法，不少人更喜歡一家大小旅行。旅遊預訂網站Booking.com發表跨世代旅行調查，日本東京、澳洲黃金海岸、新加坡等依然是旅客的首選，日本浦安、印度阿約提亞等則躍升為跨世代旅遊的好去處。

這份調查以亞太地區的跨代旅遊現象為主題，在今年1月至3月訪問了包括香港在內的11個市場和地區逾8,000名旅客。跨世代旅遊可以讓家庭成員的關係更緊密，過半的香港旅客（53%）重視能與不常見面的家人團聚，48%的香港旅客則希望凝聚感情和共創美好回憶的天倫之樂，還有28%的香港旅客珍惜這個陪伴年長親戚的機會。

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規劃能滿足每個世代的旅程

規劃能夠滿足所有人的家庭假期其實不容易，從年邁的祖父母到精力充沛的小朋友各有需求。香港家庭旅客通常面對不同飲食需求的挑戰（34%），兼顧彼此的體能差異（34%），還要處理大家不同的興趣喜好（32%）。為配合部分家庭成員而
放慢旅遊步調（28%）及有更多安全和健康的顧慮（22%），這些因素都可能讓大家計劃旅遊行程時變得更為複雜。

全球人才競爭力排名2024｜前十有2亞洲城市 呢個國家第一（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜10.奧地利（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜9.香港（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜8.荷蘭（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜7.挪威（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜6.冰島（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜5.丹麥（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜4.瑞典（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜3.盧森堡（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜2.新加坡（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜1.瑞士（am730製圖）

在旅行日數方面，大多數亞太區家庭旅客認為4至6日最理想，足以好好放鬆，但又不會太長久導致旅遊疲勞。而在家庭旅客選擇的住宿方面，酒店仍是69%香港家庭旅客的首選，其次是度假村（38％）。另有約 21%的香港家庭旅客喜歡有文化體驗的住宿，如傳統日式旅館、韓屋、農莊、樹屋等。

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統計亞太地區家庭旅客熱門目的地

  1. 日本，東京 
  2. 澳洲，黃金海岸 
  3. 新加坡 
  4. 峇里島，水明漾 
  5. 日本，大阪 
  6. 英國，倫敦 
  7. 峇里島，庫塔 
  8. 阿聯酋，杜拜 
  9. 法國，巴黎
  10. 峇里島，努沙杜瓦 

統計亞太地區家庭旅客最潮目的地

  1. 日本，浦安
  2. 印度，阿約提亞
  3. 峇里島，烏魯瓦圖
  4. 西班牙，莫夕亞
  5. 英國，萊瑟黑德
  6. 阿塞拜疆，巴庫
  7. 美國，夏洛特
  8. 意大利，納戈—托爾博萊
  9. 英國，阿爾弗斯頓
  10. 英國，海沃茲希思

Booking.com亞太地區執行董事Laura Houldsworth表示，亞太地區的家庭旅客熱衷於跨世代旅遊，讓不同世代的家族成員有機會享受天倫之樂，留下共同回憶。今次的調查提供深入的分析，供Booking.com和旅遊業界思考如何協助亞太地區的家庭旅客，讓不同世代的成員都能盡情享受旅行，實現人人都能輕鬆體驗世界的願景。

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