旅遊預訂網站跨世代旅行調查：東京最受歡迎　4至6日旅程最理想

旅行是放鬆的好方法，不少人更喜歡一家大小旅行。旅遊預訂網站Booking.com發表跨世代旅行調查，日本東京、澳洲黃金海岸、新加坡等依然是旅客的首選，日本浦安、印度阿約提亞等則躍升為跨世代旅遊的好去處。
這份調查以亞太地區的跨代旅遊現象為主題，在今年1月至3月訪問了包括香港在內的11個市場和地區逾8,000名旅客。跨世代旅遊可以讓家庭成員的關係更緊密，過半的香港旅客（53%）重視能與不常見面的家人團聚，48%的香港旅客則希望凝聚感情和共創美好回憶的天倫之樂，還有28%的香港旅客珍惜這個陪伴年長親戚的機會。
規劃能滿足每個世代的旅程
規劃能夠滿足所有人的家庭假期其實不容易，從年邁的祖父母到精力充沛的小朋友各有需求。香港家庭旅客通常面對不同飲食需求的挑戰（34%），兼顧彼此的體能差異（34%），還要處理大家不同的興趣喜好（32%）。為配合部分家庭成員而
放慢旅遊步調（28%）及有更多安全和健康的顧慮（22%），這些因素都可能讓大家計劃旅遊行程時變得更為複雜。
在旅行日數方面，大多數亞太區家庭旅客認為4至6日最理想，足以好好放鬆，但又不會太長久導致旅遊疲勞。而在家庭旅客選擇的住宿方面，酒店仍是69%香港家庭旅客的首選，其次是度假村（38％）。另有約 21%的香港家庭旅客喜歡有文化體驗的住宿，如傳統日式旅館、韓屋、農莊、樹屋等。
統計亞太地區家庭旅客熱門目的地
- 日本，東京
- 澳洲，黃金海岸
- 新加坡
- 峇里島，水明漾
- 日本，大阪
- 英國，倫敦
- 峇里島，庫塔
- 阿聯酋，杜拜
- 法國，巴黎
- 峇里島，努沙杜瓦
統計亞太地區家庭旅客最潮目的地
- 日本，浦安
- 印度，阿約提亞
- 峇里島，烏魯瓦圖
- 西班牙，莫夕亞
- 英國，萊瑟黑德
- 阿塞拜疆，巴庫
- 美國，夏洛特
- 意大利，納戈—托爾博萊
- 英國，阿爾弗斯頓
- 英國，海沃茲希思
Booking.com亞太地區執行董事Laura Houldsworth表示，亞太地區的家庭旅客熱衷於跨世代旅遊，讓不同世代的家族成員有機會享受天倫之樂，留下共同回憶。今次的調查提供深入的分析，供Booking.com和旅遊業界思考如何協助亞太地區的家庭旅客，讓不同世代的成員都能盡情享受旅行，實現人人都能輕鬆體驗世界的願景。