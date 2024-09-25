旅遊預訂網站跨世代旅行調查：東京最受歡迎　4至6日旅程最理想

旅行是放鬆的好方法，不少人更喜歡一家大小旅行。旅遊預訂網站Booking.com發表跨世代旅行調查，日本東京、澳洲黃金海岸、新加坡等依然是旅客的首選，日本浦安、印度阿約提亞等則躍升為跨世代旅遊的好去處。

這份調查以亞太地區的跨代旅遊現象為主題，在今年1月至3月訪問了包括香港在內的11個市場和地區逾8,000名旅客。跨世代旅遊可以讓家庭成員的關係更緊密，過半的香港旅客（53%）重視能與不常見面的家人團聚，48%的香港旅客則希望凝聚感情和共創美好回憶的天倫之樂，還有28%的香港旅客珍惜這個陪伴年長親戚的機會。