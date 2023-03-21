族內歧視｜平機會擬修例禁港人內地人互歧視　朱敏健：冀本立法年度完成修訂種族歧視條例

平機會正與政制及內地事務局商討，計劃立法禁止香港人和內地人之間的「族內歧視」，並將會以民眾的來源地作為定義，即是內地來港人士不論是否香港永久居民，也不論來港目的，都會受到保障。平機會主席朱敏健今日（21日）在電台節目表示，條例涵蓋的範圍複雜，部分個案亦超出僱傭、教育設施、出行、租屋等權利問題，因此仍需詳細斟酌，未有具體立法時間表，希望爭取在本立法年度內完成修訂，相信很快會有草案。

但朱敏健憂慮，如果「族內歧視」定明的受保護範圍超出現有條例，或令市民對有關的歧視情況過於敏感，對其他性質的歧視不夠公平，內地人在港受歧視的情況已有所改善，條例範圍太廣太窄都未必達到預期效果。他又解釋，語言、口音並非歧視的直接特徵，講普通話不一定是內地人，但會令人聯想到來自某一地方，引申到人們來源地、身份問題。

朱敏健：現行法例未有保障性傾向及性認同等範疇

平機會過去一年接獲906宗歧視投訴，近幾年整體呈下降趨勢，超過一半投訴涉及殘疾歧視，當中包括新冠病毒感染；涉及家庭崗位、種族歧視的投訴不足一成，情況與往年相若。整體投訴經平機會調停的成功率有86%。

朱敏健表示，僱主針對殘疾人士提供合理遷就措施的程度參差，亦未定明法律責任，希望當局能提供詳細建議。他又指，現行法例未有保障性傾向及性認同等範疇，會研究在反歧視條例框架下，保障性別認同等不同社群。