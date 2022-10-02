旗下8間酒店遭入侵洩客戶資料　香格里拉：掌握涉港酒店後已通報私隱公署 (更新)

【10月2日15:30更新】香格里拉集團發言人今日(2日)凌晨近2時發表聲明，表示集團今年7月發現海外酒店的資訊科技網絡出現未經授權活動後，已即時委聘網絡安全專家全面檢查系統，並控制事件的影響。發言人說，集團已在有顧客資料受影響的地區，通知當地的監管機構並與其保持合作。

在香港，集團指當初步掌握證據顯示，港島香格里拉、香港嘉里酒店和九龍香格里拉3間酒店的客人資料或受影響時，已第一時間主動通報香港個人資料私隱專員公署，包括提供調查詳情、說明集團在確保系統安全及控制事件影響方面所採取的措施。集團亦向私隱專員公署表明，計劃在系統安全得到確認後通知客人。就以上情況，我們曾向私隱公署徵求意見。

發言人續稱，在確認網絡系統安全時已立即向私隱公署提交正式報告，並聯絡受影響客人，集團將繼續與監管機構緊密合作。