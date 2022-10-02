旗下8間酒店遭入侵洩客戶資料　香格里拉：掌握涉港酒店後已通報私隱公署 (更新)

【10月2日15:30更新】香格里拉集團發言人今日(2日)凌晨近2時發表聲明，表示集團今年7月發現海外酒店的資訊科技網絡出現未經授權活動後，已即時委聘網絡安全專家全面檢查系統，並控制事件的影響。發言人說，集團已在有顧客資料受影響的地區，通知當地的監管機構並與其保持合作。
在香港，集團指當初步掌握證據顯示，港島香格里拉、香港嘉里酒店和九龍香格里拉3間酒店的客人資料或受影響時，已第一時間主動通報香港個人資料私隱專員公署，包括提供調查詳情、說明集團在確保系統安全及控制事件影響方面所採取的措施。集團亦向私隱專員公署表明，計劃在系統安全得到確認後通知客人。就以上情況，我們曾向私隱公署徵求意見。
發言人續稱，在確認網絡系統安全時已立即向私隱公署提交正式報告，並聯絡受影響客人，集團將繼續與監管機構緊密合作。
香格里拉8酒店被入侵客戶資料外洩 私隱公署：或影響逾29萬香港客戶
【10月1日17:45更新】香格里拉集團昨日(9月30日)在官方網站發布資訊安全事件公告，指旗下8間位於香港、新加坡、東京、台北及清邁的酒店，早前遭「專業網絡攻擊者」入侵，繞過集團的IT安全監察系統，進入有關酒店的客戶資料庫，使部分客人及聯繫資料外洩。集團向客戶致歉，又指已通報各地相關機構，並採取所有必要措施調查和控制事件帶來的影響。
3間屬香港酒店
該8間遭黑客入侵的酒店，涉及3間屬香港的酒店，包括：
- 香港港島香格里拉
- 香港嘉里酒店
- 香港九龍香格里拉
- 新加坡香格里拉公寓
- 新加坡香格里拉
- 清邁香格里拉
- 台北遠東香格里拉
- 東京香格里拉
集團：未證實資料遭不當使用
香格里拉集團解釋，該「專業網絡攻擊者」在今年5月至7月期間，非法進入8間酒店的客人資料庫，受事件影響的酒店資料庫，存有客人的聯絡資料，但個人資料如出生日期，身份證及護照號碼和信用卡資料已經過加密保護，未有證據顯示客人的資料遭不當使用。
集團指，經調查有部分檔案從這些資料庫中外洩，但無法確認這些資料檔的內容，又指相關事件亦未有影響集團運作，已採取措施加強網絡、系統及資料庫的保安。
個人資料私隱專員公署回覆傳媒查詢時指，前晚收到通報，可能有超過29萬名香港客戶的個人資料受影響，考慮到事故性質及受影響的人數眾多，公署已展開循規審查，暫時未接獲市民就有關事故的查詢。公署又指，香格里拉知悉事故後超過2個月才正式通報及通知客戶，對此表示失望。