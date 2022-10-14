日做逾8小時 不眠不休辦活動 七旬「全職義工」盼為人帶來歡樂

做義工不但能幫助有需要的人，亦可豐富自己生活。有年逾七十歲的「全職義工」，每天工作最少八小時，更曾不眠不休籌辦活動，只望為其他人帶來歡樂。另有退休港鐵車長做義工為認知障礙患者提供訓練，過程中找回童心，齊齊回憶「桑基魚塘」。二人於本周日(16日)的「YM Volunteer頒章禮2021-2022」分別獲頒年資服務獎及金章。

74歲的楊慧賢熱心公益，九十年代已經常常到不同機構做義工。她透露，曾於2000年患上末期乳癌，期間獲義工朋友陪伴問候，讓她重獲力量，病愈後全身投入義工服務。2005年時，楊慧賢到青年會專業書院報讀培訓課程，並受職員委託籌組「樂在人生天地同學會」為同學舉辦聯誼活動，包括義工服務、表演等。隨着同學會發展，籌辦的活動愈來愈多，她笑指曾因會務繁忙而每天工作最少8小時，甚至一整晚在中心工作。雖然「忙過返工」，但能為其他人帶來歡樂，成為楊慧賢繼續獻身給忙碌義工服務的動力。