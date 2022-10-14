日做逾8小時 不眠不休辦活動 七旬「全職義工」盼為人帶來歡樂

做義工不但能幫助有需要的人，亦可豐富自己生活。有年逾七十歲的「全職義工」，每天工作最少八小時，更曾不眠不休籌辦活動，只望為其他人帶來歡樂。另有退休港鐵車長做義工為認知障礙患者提供訓練，過程中找回童心，齊齊回憶「桑基魚塘」。二人於本周日(16日)的「YM Volunteer頒章禮2021-2022」分別獲頒年資服務獎及金章。
74歲的楊慧賢熱心公益，九十年代已經常常到不同機構做義工。她透露，曾於2000年患上末期乳癌，期間獲義工朋友陪伴問候，讓她重獲力量，病愈後全身投入義工服務。2005年時，楊慧賢到青年會專業書院報讀培訓課程，並受職員委託籌組「樂在人生天地同學會」為同學舉辦聯誼活動，包括義工服務、表演等。隨着同學會發展，籌辦的活動愈來愈多，她笑指曾因會務繁忙而每天工作最少8小時，甚至一整晚在中心工作。雖然「忙過返工」，但能為其他人帶來歡樂，成為楊慧賢繼續獻身給忙碌義工服務的動力。
退休車長 訓練腦退化患者拾兒時樂趣
獲頒金章的前港鐵車長麥啟華3年前退休後，到上水寶石湖長者鄰舍中心參加活動時，獲社工邀請成為義工，主責為認知障礙症患者及中風長者提供訓練，包括太極班和益腦操等。他表示，與患者相處好像𠱁小朋友，要以他們的角度思考，令自己也尋回兒時的歡樂，笑言「仲開心過同一般人相處」。患者情況改善亦是麥啟華做義工的動力，他憶述，曾有一名男患者向來態度冷淡，直至一次家訪閒聊時提及從前農業方法「桑基魚塘」(即種桑養蠶同池塘養魚相結合、透過水陸交互作用經營方式)，碰巧麥啟華有認識，令他感到找到「知音」，打開了話匣子。男患者其後變得活躍，活動時主動與人打招呼。
「YM Volunteer頒章禮2021-2022」由香港中華基督教青年會舉辦，本年度主題為「『樂』『義』不絕」，源自成語「絡驛不絕」，意指連綿不絕的義工人數、服務等。全會共1,214人次獲獎，總服務時數達84,175小時。除金章及年資服務獎，亦會頒發傑出新星獎、優秀義工小組獎等獎項。