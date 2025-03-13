日出康城一帶僅一超市服務10萬人　區議員促區內建公營街市

將軍澳日出康城仍有期數尚未入伙或落成，屋苑現有居民連同石角路一帶住宅，估計一帶居住人口達10萬人。有西貢區議員指，一帶目前只有一間超市，無法滿足居民基本生活需求，建議在區內增建一個公營街市。食環署表示，將軍澳第67區聯用綜合大樓的工程預計最快2028年底完成，選址鄰近將軍澳港鐵站，交通便利，相信可方便經由這個交通樞紐出入的市民購買新鮮糧食。

日出康城居民常要到寶林買餸

現時日出康城商場「The LOHAS康城」，只有建華旗下的超級市場「FRESH新鮮生活」。西貢區議員方國珊與另外11名區議員提出討論事項指，日出康城和石角路一帶目前只有一間超市，無法滿足10萬名居民的基本生活需求，使他們經常要前往寶林、將軍澳市中心等地的街市買餸。為方便有關居民的日常生活，他們建議在擬建的將軍澳第86區政府聯用大樓旁邊的排水專用範圍及排污渠口保護區，興建低層的公營街市；西貢區議會食物環境衞生委員會今日開會將討論此事項。翻查資料，擬建的第86區政府聯用大樓位於日出康城晉海及領都對面，緊貼將軍澳工業邨。

食環署：正興建67區街市選址交通便利

政府目前正在將軍澳中心對面，動工興建附設街市的將軍澳第67區聯用綜合大樓。食環署回應委員會指，該綜合大樓預計最快2028年底完成工程，其選址毗連港鐵將軍澳站，並可經由多種其他公共交通工具如巴士及小巴到達，交通便利，因此67區新公眾街市投入服務後，其服務範圍將不僅是67區附近居民，同時包括經由這個交通樞紐出入將軍澳區市民，方便他們購買新鮮糧食。

渠務署回應指，排水及排污設計的保養及維修相當重要，有關土地和規劃部門有特定保護範圍保障該等設施可以在需要時進行維修工程，包括大型挖掘工作，確保渠道暢通。因此，在保護範圍內一般沒有建築物。署方又稱，現階段在未收到負責部門整體工程計劃和設計時，一般不會對假設性問題提供意見。