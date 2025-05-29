日出康城主力牆被拆案　押後下月再訊待控辯雙方商討爭議

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，2023年被揭發裝修期間懷疑違規拆去部分主力牆。涉事工程公司及懷疑涉事業主、設計師事後被屋宇署按《建築物條例》票控共6項傳票控罪，案件今日在觀塘裁判法院再提堂。由於控辯雙方需要繼續商討案中爭議事項，案件押後至下月24日再訊。
控辯雙方仍有分歧
案件被告包括遠域企劃有限公司、辜晉豪和黎俊傑，他們分別被票控一項「明知未經批准及同意進行建築工程」罪，以及一項「進行工程，而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毁的危險」罪，當中辜晉豪懷疑為案中業主、黎俊傑懷疑是涉案室內設計師。遠域企劃和黎俊傑由同一大律師代表，控辯雙方仍就包括案情在內的事項有分歧，涉及事實和法律爭議，仍要就控方提出的立場索取指示，爭議或影響被告的答辯方向；辜晉豪代表律師就表示準備好答辯。暫委裁判官洪玉暉最終應辯方要求，將案件押後至6月24日再訊。
控罪指，遠域企劃於2022年10月31日至2023年5月27日期間，身為與將軍澳日出康城首都某單位拆除部分結構牆建築工程直接有關的承建商，進行該工程或授權/准許進行該工程，而進行方式相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險。控罪又指，辜晉豪和黎俊傑於上述時段，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及同意，在上述單位展開或進行建築工程，即拆除部分結構牆。