日出康城主力牆被拆案　押後下月再訊待控辯雙方商討爭議

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，2023年被揭發裝修期間懷疑違規拆去部分主力牆。涉事工程公司及懷疑涉事業主、設計師事後被屋宇署按《建築物條例》票控共6項傳票控罪，案件今日在觀塘裁判法院再提堂。由於控辯雙方需要繼續商討案中爭議事項，案件押後至下月24日再訊。

控辯雙方仍有分歧 案件被告包括遠域企劃有限公司、辜晉豪和黎俊傑，他們分別被票控一項「明知未經批准及同意進行建築工程」罪，以及一項「進行工程，而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毁的危險」罪，當中辜晉豪懷疑為案中業主、黎俊傑懷疑是涉案室內設計師。遠域企劃和黎俊傑由同一大律師代表，控辯雙方仍就包括案情在內的事項有分歧，涉及事實和法律爭議，仍要就控方提出的立場索取指示，爭議或影響被告的答辯方向；辜晉豪代表律師就表示準備好答辯。暫委裁判官洪玉暉最終應辯方要求，將案件押後至6月24日再訊。