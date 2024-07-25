日出康城住所變「太空油」電子煙彈製造工場　兩男一女被捕(更新)

【7月25日更新】

警方表示，將軍澳警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，周二（7月23日）下午在康城路展開反毒品行動，截查兩名分别29歲及24歲本地男子，並在其中一人身上搜出100粒懷疑含有「依托咪酯」，俗稱「太空油」的電子煙彈。

直至周四（7月25日），將軍澳警區特別職務隊督察區啟倫指，調查後在其中一個男子住所，再拘捕一名29歲本地女子，在單位內再發現六百多粒「太空油」煙彈，以及一批製毒原料和工具。

警方又表示，工場已運作一個月左右，3人涉嫌管有第一部毒藥，目前獲准保釋，下月需向警方報到。