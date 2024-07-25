日出康城住所變「太空油」電子煙彈製造工場　兩男一女被捕(更新)

【7月25日更新】
警方表示，將軍澳警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，周二（7月23日）下午在康城路展開反毒品行動，截查兩名分别29歲及24歲本地男子，並在其中一人身上搜出100粒懷疑含有「依托咪酯」，俗稱「太空油」的電子煙彈。
直至周四（7月25日），將軍澳警區特別職務隊督察區啟倫指，調查後在其中一個男子住所，再拘捕一名29歲本地女子，在單位內再發現六百多粒「太空油」煙彈，以及一批製毒原料和工具。
警方又表示，工場已運作一個月左右，3人涉嫌管有第一部毒藥，目前獲准保釋，下月需向警方報到。
警員其後在該名男子的住所搜獲215克懷疑粉狀「依托咪酯」、687粒懷疑含有「依托咪酯」的電子煙彈及懷疑用作將粉狀「依托咪酯」製成電子煙彈的材料及工具，包括電磁爐、金屬鍋、電子磅及大量電子煙彈殼，警員相信被捕人利用該單位製造「太空油」電子煙彈，該兩名男子涉嫌管有第一部毒藥被捕，現正被扣留調查。
需按照醫生處方才可購買
警方強調，「依托咪酯」是在香港法例第138A章，《藥劑業及毒藥規例》第一部附表一和附表三中管制的物質，該類物品只可以在按照醫生的處方才可購買，非法售賣或管有第一部毒藥和未經註冊的藥劑制品，均屬刑事罪行，最高罰則為罰款10萬元和監禁兩年，市民切勿以身試法。
警方指「依托咪酯」是靜脈麻醉藥物，通常用於手術過程誘導和維持麻醉狀態 ，以及其他需要鎮靜的醫療程序，於中樞神經系統產生鎮靜和催眠效果，必須由醫護人員在受控的醫療環境中透過靜脈注射給予患者。