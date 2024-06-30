日出康城倫常慘案｜33歲妻子涉生果刀謀殺丈夫被捕　警指女疑兇曾患嚴重產後抑鬱

將軍澳日出康城發生謀殺和企圖自殺案，一名男子死亡，其33歲妻子其後企圖自殺，警方上門後以「謀殺」和「企圖自殺」罪名拘捕涉案妻子。

丈夫疑梳化睡夢中遭割頸奪命

昨晚(29日)11時許，警方接報指，一名女子在日出康城9A期Marini3B座一個單位企圖跳樓，警員和救援人員到場，女事主返回安全位置，並發現女事主的丈夫身體受刀傷，由救護車送往將軍澳醫院治理後證實不治。現場消息指，警員在醫院調查時，發現男死者頸部有刀傷，懷疑睡覺時遭人以切肉刀割頸致命。警方將案件列作「謀殺」和「企圖自殺」，正跟進案件。

沒 家庭糾紛記錄 案發時鄰居未聞爭執

警方今早(30日)交代案情時指，33歲女疑犯趁30歲丈夫在客廳梳化睡覺時，用一把30厘米長的生果刀割向丈夫的頸部，丈夫頓時大量失血，隨後女疑兇打電話通知老爺(死者父親)，告訴他自己殺了丈夫和準備自殺，老爺其後報警。警員到場後，發現死者在梳化上失去知覺，身邊有大量血跡，並在睡房內找到女疑兇。

死者為資訊工程師 女疑兇任職文員

警方指，死者是一名資訊工程師，女疑犯是任職文員，兩人育有一歲半的兒子，初步調查顯示，死者和女疑犯一向家庭關係融洽，沒有家庭糾紛的記錄，初步沒有經濟問題，案發時鄰居沒有聽過發生爭執，女疑犯行兇動機要深入調查，女疑兇精神狀態是調查方向之一，女疑兇生了兒子後曾有嚴重抑鬱問題，有定時向私家醫生求醫，她案發時的精神狀態是警方重點調查方向之一。

警方指女疑兇與死者結婚5年，案發時兒子在老爺家中。