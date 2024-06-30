日出康城命案｜產後婦女一至兩成機會患產後抑鬱　專家指家人幫忙支援很重要

將軍澳日出康城發生倫常慘案，一名32歲妻子涉嫌趁其30歲丈夫在客廳梳化睡覺時，以利刀割向其頸部致大量失血死亡，她其後涉嫌謀殺被捕。警方指，女子誕下兒子後曾出現很嚴重抑鬱問題，需要定時向私家醫生求醫。有臨床心理學家表示，產後母親患上產後抑鬱機會率不低，建議家人如有懷疑應及早帶她往求醫及診斷，家人對患者的幫忙及支援亦很重要。
症狀如失嗜好興趣日常易擔憂等
臨床心理學家葉妙妍接受《am730》查詢指，婦女分娩後有約一至兩成機會在數星期至數個月內出現產後抑鬱，形容機會率不低。她舉例稱，主要產後抑鬱症狀包括情緒低落、煩躁、日常容易擔憂、失眠和食慾不振等，同時有機會感到疲倦、對任何事情都提不起勁、失去對嗜好的興趣等，甚至充滿負面思想、心灰意冷等。
至於較嚴重的產後抑鬱個案，葉妙妍稱她們會有自殺和傷害家人的傾向。她提到，引致產後抑鬱的常見因素包括意外生育、經濟住屋問題和照顧嬰兒壓力等，若夫婦能參加更多產前課程，學習照顧婚後產婦，以及家人多幫忙和支援產後母親，相信有助預防產後抑鬱；若找到社區支援或親友協助暫託嬰兒，更有助紓緩產後母親的重擔。
葉妙妍建議，如果家人覺得有家庭成員疑患上產後抑鬱或不知如何處理，應盡早帶她前往求醫，以診斷有否患上產後抑鬱。
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