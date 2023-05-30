日出康城單位結構牆證違規拆除 屋宇署：無結構危險 須完成臨時加固

將軍澳日出康城一個單位懷疑裝修時拆了部分主力牆，負責物業管理的港鐵指，客務處及屋宇署人員昨已到涉事單位檢查結構安全。屋宇署證實，單位客廳與睡房之間的結構牆被違規拆除，但整體樓宇結構沒有危險，已得悉涉事業主會安排日內完成臨時的加固工程，確保大廈結構安全。
涉事單位位於日出康城第一期首都第6座的一個中層單位，原三房設計，按網上流傳影片發現，單位裝修時打通三間睡房和走廊，變成一間大套房，並拆除客廳和睡房之間部分牆壁，改裝為房門；參考圖則該牆壁疑為主力牆。港鐵指事前未收到單位申請改動結構。屋宇署回覆指，拆除部分主力牆的工程不能豁免審批，未經批准便進行會被視為違例建築工程。
有工人昨午3時將固定支架搬到涉事單位。當區區議員方國珊透露，屋宇署已與港鐵結構工程師、業主聘用的認可人士代表視察涉事單位和大廈結構，初步認為樓宇結構安全，業主已聘請承辦商加裝臨時支架加強承托，署方事後向業主發出書面命令，要求盡快還原主力牆。
屋宇署昨晚表示高度關注事件，指視察後發現單位涉違規情況，包括單位客廳與睡房之間被違規拆去約720毫米闊、2,150毫米高的200毫米厚結構牆，以安裝一道新門。署方視察涉事單位的上層和下層單位後，認為整體樓宇結構沒有危險，得悉涉事業主已安排承建商，在該道新門橫樑下安裝臨時支撐。署方指會全面調查事件有否違反《建築物條例》，視乎結果向涉事人士採取包括刑事檢控的懲處行動。
港大土木工程系副教授蘇啟亮昨早接受電台訪問時表示，一般高層建築要靠主力牆去承載風力及大廈本身的重量，拆除主力牆有機會對結構造成很大影響，「就好似張枱無咗枱腳咁，變得唔穩陣，可能會倒塌」。
至於拆除後能否還原，他則指，還原主力牆工程困難，其中一種還原方式，可以用與原有品質相同的混凝土，重新鋪設主力牆，隨後的修葺灌注亦非簡單工序，要重新接駁鋼筋亦有一定難度。而不同還原方案，均需屋宇署審批。
居於涉事單位樓上住戶則指，涉事單位裝修工程進行了半年，至5月才完結，其間爆牆、鑽牆聲不絕；就近日知悉懷疑鑿穿主力牆則感震驚，並擔心屋苑短期內樓價受壓。