日出康城單位Airbnb出租 裁定無牌賓館成立 重犯將「封屋」半年

日前旅館業監督(即旅遊業監管局)刊登報紙，提及通知MALIBU 1B座高層D室的業主或者租客，該單位曾經用作違反《旅館業條例》第5/5A條所訂罪行，一人被起訴觸犯管理無牌酒店或賓館罪行，或擁有人及租客就無牌酒店、賓館所犯罪行，本月6日在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。

根據《旅館業條例》，任何短期住宿服務提供者都需要申請旅館牌照。然而，許多民宿平台Airbnb房東並未申請此類牌照，因而存在合法性問題。近日將軍澳日出康城MALIBU有單位因為將單位用作無牌酒店或賓館出租，被裁定罪名成立，還提及單位若果在16個月重犯，有機會被「封閉令」須封閉6個月。

日前旅館業監督(即旅遊業監管局)刊登報紙，提及通知MALIBU 1B座高層D室的業主或者租客，該單位曾經用作違反《旅館業條例》第5/5A條所訂罪行，一人被起訴觸犯管理無牌酒店或賓館罪行，或擁有人及租客就無牌酒店、賓館所犯罪行，本月6日在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。

日前旅館業監督(即旅遊業監管局)登報，提及通知MALIBU 1B座高層D室的業主或者租客，該單位曾經用作違反《旅館業條例》第5/5A條所訂罪行，一人被起訴觸犯管理無牌酒店或賓館罪行，或擁有人及租客就無牌酒店、賓館所犯罪行，本月6日在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。

該通知亦提及，在定罪當日起至其後16個月為止，該MALIBU的單位就第5/5A條所訂罪行被定罪，可以被作出封閉令，而封閉令一經作出封閉時間為6個月。即若有關單位於未來16個月內「重犯」，有機會被「封屋」六個月。據《旅館業條例》5A條，情節嚴重者最高刑罰為罰款50萬元及監禁3年。

一手兩房單位 2018年929萬購入

根據資料顯示，涉案單位於2018年從發展商一手購入，屬於兩房單位，實用面積約545平方呎，成交價929萬。Airbnb顯示，當區有不少業主將單位當作民宿出租，以日出康城為例，至少有6間房間出租。

