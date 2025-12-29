熱門搜尋:
本地
2025-12-29 22:05:41

日出康城業主拆主力牆罪成　官斥故意漠視判罰18萬元

日出康城單位拆主牆事件被揭發後，業主曾加裝臨時支架作補救。(資料圖片／方國珊FB圖片)

將軍澳日出康城首都6座一個單位，兩年前被揭發裝修時涉嫌擅自拆除部分主力牆，把3間房打通。單位業主早前否認兩項傳票控罪，經審訊後被裁定罪名成立，判罰款18萬元。裁判官認為，業主斥資過百萬元裝修，必然看過設計圖則，批評他故意漠視牆身真實情況。

劉官稱被告必然看過圖則

涉案單位業主辜晉豪被屋宇署按《建築物條例》，票控「明知未經批准及同意進行建築工程」及「進行工程，而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毁的危險」兩罪。裁判官劉淑嫻認同控方只須證明被告知悉工程涉及拆卸牆身，毋須證明被告知悉拆除的是主力牆，直言不能以不知情為由逃脫刑事責任，否則有違立法原意。

劉官提到，被告支付逾109萬元建築費用，必然看過有關圖則，圖則亦清楚顯示單位會由3房改為兩房，客廳與睡房之間的部分結構牆要拆除改為睡房門，另會拆除其他間隔牆，又指被告作為業主，工程必然出自其指示。劉官又推斷，被告明知拆除的有機會是結構牆，並知悉政府部門或首都客務處不會批准工程，因此故意拒絕查證，裁定被告並非疏忽而是故意漠視牆身真實情況，導致樓宇有倒塌風險。同案工程項目設計總監及承建商早前已認罪，分別被判罰款6萬及20萬元。

屋宇署籲工程前徵詢專業意見

屋宇署發言人表示，任何人如欲進行樓宇改動及加建工程，應先徵詢建築專業人士意見，包括工程可行性，以及按需要向屋宇署申請批准建築圖則及同意，才可展開工程，以確保安全及不會違反《建築物條例》。他續指，建築專業人士及承建商亦須詳細查看批准圖則及其他相關文件，並檢視《建築物條例》相關規定和是否需要事先得到屋宇署批准才進行有關工程，確保佔用人及樓宇結構安全。

