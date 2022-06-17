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2022-06-17 14:26:00

日前被指攬女搭天星小輪 有線新聞副總經理許方輝私人理由請辭9月中離任 (更新)

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同周嘉儀傳過緋聞 前大台主播許方輝坐天星小輪密會女子

同周嘉儀傳過緋聞 前大台主播許方輝坐天星小輪密會女子

許方輝即時起不參與新聞部運作 ９月中正式離任

【14:25更新】有線集團證實，已接受有線新聞副總經理許方輝以私人理由辭職，即時起不再參與新聞部運作及相關事務，許方輝將於9月中正式離任。

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【13:10更新】有線新聞及公共事務副總經理許方輝，據報昨日（16日）以家庭原因請辭。據了解，有線新聞及資訊總監關慧玲，今日（17日）早上已向各部組主管交代情況，並澄清主播廖淑怡與許方輝同坐小輪的傳聞不準確。

早前網上瘋傳一張相片，有網友指相中人疑為前TVB新聞主播、有線新聞及公共事務副總經理許方輝，指他在天星小輪上「攬女」。不過照片只是影到側面，看不見女方的容貌。

許方輝曾與周嘉儀傳緋聞

事實上今次已非許方輝首次發生醜聞，2013年時便有周刊拍攝到許方輝與年輕18年的TVB新聞之花周嘉儀，於車上舉止親暱。事後二人暫時離開幕前，許方輝太太、前主播陳佩琳亦搬離寓所冷靜。有傳之後一年多第三者仍未死心，向許方輝同陳佩琳作出電話滋擾。後來許方輝與周嘉儀先後離開TVB，後者更由新聞界轉投金融界發展。

許方輝

許方輝為前TVB主播。（網上圖片）

空降有線爭議不斷

許方輝2020年連同其他3名資深新聞人李臻、謝燕娜及陳興昌齊齊空降有線新聞部，當時內部人員已預計將有大事發生。巧合的是這4位高層都曾經擔任主播，但有報道引述資深有線新聞部員工批評他們「連做實習都未夠班」。結果當年年尾有線新聞部便大裁員，40名員工被解僱，專題節目《新聞刺針》更遭「團滅」全組炒魷，事件引發其他編採人員辭職，《有線中國組》全組上下一齊遞信，多名中高層人員亦齊齊走人，可算是香港電視新聞界有史以來最大型的裁員／辭職事件。

去年底，有線任命周刊社長關慧玲為新聞及資訊總監，坐正與許方輝一齊過檔的「四人幫」頭上。不過「四人幫」有得留低，但李臻早前透露將會調職，據指許方輝都會轉位。

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