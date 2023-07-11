日台泰韓繼續大熱! 96%港人擬未來一年外遊

港人普遍愛外遊，疫後全面通關，不少人已出外「玩了幾轉」。有調查發現，高達96%受訪者計劃未來一年外遊最少1次或以上，大幅高於去年的77%；逾三成人預計每次外遊消費高於1萬元；而日本繼續成為最受歡迎目的地。負責調查的旅遊體驗平台Klook認為，數據反映大部分市民已適應海外疫情後的新常態，不再懼怕「中招」；又估計香港航班最快到年底才恢復至七成，而市民外遊意欲未受「海鮮價」機票影響。

調查在5月尾至6月初以網上問卷訪問3,412名18至59歲或以上港人，以了解未來一年(2023年6月至2024年5月)的外遊計劃，同時問及港人對本地遊的意向。結果顯示，96%人計劃未來一年，最少外遊1次，較去年同期升19個百分點；計劃外遊2至4次有69%，佔比按年(33%)倍增，而多於3次或以上的人亦達四成。

旅行目的地依次為大熱的日本、台灣、泰國及韓國，而歐洲一躍成為5大旅遊目的地之一。調查又發現，港人傾向短途旅遊，七成受訪者計劃未來一年旅遊日數介乎4至7日，25%擬玩8至15天，但有九成人擬增加旅遊日數。購物已不再是港人旅遊的首要目的，品嘗美食(78%)成最重要體驗，其次為遊覽景點(62%)、購物(58%)、放鬆心情(58%)以及認識當地文化(24%)。

至於市民外遊增加會否影響本地旅遊業，Klook香港及澳門區總經理岑皓祺指，旅客是本地旅遊業的主要消費群，但本地人也是本地旅遊業一大助力；他引述調查數據指，88%受訪者稱本地消費不會受外遊影響，另有八成人表示疫情後更重視本地遊。他形容「香港人去咗外國旅行，唔代表唔會喺本地消費」，又指疫情3年間讓市民發掘了不少本地景點和活動，亦令本地遊、staycation成為市民消閒習慣，在短假期和周末會選擇本地遊，本地親子活動需求亦有上升趨勢。