日圓先生唱淡 兌港元恐見4.6

換YEN唔使急！？在美日貨幣政策分歧下，息差持續擴大，日圓兌一美元上周更逼近152見32年低位，促使日本政府再度入市捍衛匯價。入市後日圓未有轉勢，恐進一步尋底。有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資(Eisuke Sakakibara)更預測，日圓兌一美元明年將貶值至170，即較現水平再瀉15%，每百日圓將兌4.6港元。

榊原英資(圓圖)接受CNBC節目訪問時指，即使政府繼續干預匯市，效用亦不大，相信官員亦知悉干預行動無用，「現時大多數商界人士均預期日圓會進一步貶值至約170水平」。他又預期，當日本央行行長黑田東彥任期將於明年4月屆滿時，日本央行將在通脹壓力下，於明年稍後時間加息。