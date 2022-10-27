日圓先生唱淡 兌港元恐見4.6

換YEN唔使急！？在美日貨幣政策分歧下，息差持續擴大，日圓兌一美元上周更逼近152見32年低位，促使日本政府再度入市捍衛匯價。入市後日圓未有轉勢，恐進一步尋底。有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資(Eisuke Sakakibara)更預測，日圓兌一美元明年將貶值至170，即較現水平再瀉15%，每百日圓將兌4.6港元。
榊原英資(圓圖)接受CNBC節目訪問時指，即使政府繼續干預匯市，效用亦不大，相信官員亦知悉干預行動無用，「現時大多數商界人士均預期日圓會進一步貶值至約170水平」。他又預期，當日本央行行長黑田東彥任期將於明年4月屆滿時，日本央行將在通脹壓力下，於明年稍後時間加息。
干預行動失效 弱勢難改
華僑永亨銀行報告指，日本外匯干預行動，加上美元以及美國國債收益率回落，令日圓有所支持，暫時在147.5至149.5上下波動。市場預計日本央行將於明日議息維持貨幣寬鬆政策，料日圓走弱的格局不變。預期未來兩周兌美元支持位為148，阻力位為149；兌港元支持位為5.27，阻力位為5.3。此外，花旗亞太交易策略主管Mohammed Apabhai早前對外電預期日圓兌一美元恐見160，甚至185，因美國持續加息及緊縮貨幣政策。日圓兌一美元於9月失守145關後，日本政府及日本央行終於出手干預匯市為1998年6月以來首次，日本財務省上月披露涉資約200億美元。上周五圓匯跌穿151關，低見151.94，日前市傳當局曾斥300億美元撐匯。日圓兌一美元昨晚9時曾報147.91，升0.4%，本月暫累跌2.2%；今年以來暫累瀉約28.5%。