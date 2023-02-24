日均還柙人口創新高 荔枝角收柙所擬局部重建

懲教署指去年有13,246人次新納入懲教院所，按年減一成三；去年每日平均有2,666人還柙，創十年新高。懲教署計劃局部重建荔枝角收柙所，增加四百多個收容額。另外，署方推出不同計劃協助年輕在囚者建立正確的價值觀及思維模式，至去年底有逾5百名涉及反修例案件的在囚者參與，署方強調計劃自願參與，絕非「洗腦」。

懲教署召開記者會總結去年工作，指去年新收納入懲教院所的人次(包括定罪、還柙及被羈留人士)較2021年跌一成三，由15,311人次下跌至13,246人次。涉及反修例事件及港區國安法罪行達829人次，按年跌一成六，截至去年底，相關在囚人口則有522人，按年升26%。

在新收納的高保安風險在囚人士(即甲類級別)有160人次，當中55%涉及毒品案，30%涉及謀殺或誤殺，其餘15%涉及其他嚴重罪行。在新收納的甲類在囚人士中，17%屬非香港居民。截至去年年底，整體甲類在囚人口有603人，按年升7%。

為在囚者推國民教育 署長︰自願參與

因應近年較多年輕在囚人士，署方推出不同計劃協助他們建立正確的價值觀及思維模式，包括2021年推出「沿途有『理』」計劃，讓在囚人士認識中國歷史及加強國民教育、心理及價值觀重整及生涯規劃及家庭關係重修；至去年底有733人參與，當中524人涉反修例事件。懲教署長黃國興強調計劃屬自願參與，「並沒有『洗腦』這件事」。

為了協助更生人士創造更多「上流」機會，署方從升學及就業兩方面着手，於去年推出「『招』『職』創未來」計劃，為在囚人士創造「一條龍」培訓及工作發展機會。懲教署在3間青少年院所引入電子學習平台，提供中學及大學教材，在囚人士可以用平板電腦自學；署方亦與香港都會大學簽訂合作備忘，為希望繼續修讀大專課程的在囚人士提供更全面的支援。