日本地震｜南海海槽地震機率增至82%　天文台指4因素恐引發香港海嘯：最快6小時抵港

2011年大地震 香港水位升0.2米 天文台指出，香港位處歐亞板塊之內，並非處於板塊邊緣，最接近環太平洋地震帶的地方亦距離約600公里，因此不會即時受到發生在板塊邊緣或地震帶附近的巨大地震影響。 2011年3月11日，在日本本州以東海域的日本海溝發生了9.0級大地震，當時香港錄得最高的水位異常為0.2米。天文台稱，南海海槽比日本海溝較接近香港，當該處發生大地震時，香港也可能記錄到輕微的水位異常。

當南海海槽發生地震時，海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，並在其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。海嘯模擬結果顯示，若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響；而8.0級地震則僅會對香港帶來輕微水位異常，不一定能察看得到。 但天文台強調，除震源位置及震級這些基本地震參數外，地震破裂過程、震源附近地質構造、近岸及海底地形等複雜因素也會影響到達香港的實際海嘯波振幅。 天文台表示，當南中國海或太平洋發生地震時，會根據地震參數盡快進行海嘯模擬，並結合觀測數據評估可能在香港出現的水位異常。如預料該地震會引發香港出現顯著海嘯，而海嘯會在3小時內抵達香港，天文台會發出海嘯警告，提醒市民採取預防措施；如海嘯可能襲港但估計抵港時高度並不顯著，又或預計顯著海嘯將於超過3小時後才抵港，天文台會發出海嘯報告通知市民。