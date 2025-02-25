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2025-02-25 11:57:26

日本地震｜南海海槽地震機率增至82%　天文台指4因素恐引發香港海嘯：最快6小時抵港

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日本地震調查委員會在2025年最新評估中，預測南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率提升至75%至82%，關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的大海嘯。(資料圖片/香港天文台圖片)

日本地震調查委員會在2025年最新評估中，預測南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率提升至75%至82%，關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的大海嘯。(資料圖片/香港天文台圖片)

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日本地震調查委員會在2025年最新評估中，預測南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率提升至75%至82%，關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的大海嘯。香港天文台近日亦撰文分析南海海槽地震對香港的影響，指海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港，若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響。除了震源位置及震級這些基本地震參數外，地震破裂過程、震源附近地質構造、近岸及海底地形等複雜因素也會影響到達香港的實際海嘯波振幅。

香港天文台近日發布一篇名為《日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響》的文章，指出南海海槽位於日本南面海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。菲律賓海板塊以每年約5厘米的速度俯衝至歐亞板塊之下，當累積的應力超出這兩塊板塊之間的摩擦力所能承受的限度時，積聚的能量便會在短時間內釋放，導致地震。根據日本地震調查委員會2025年的最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率由2024年約74%至81%提升至2025年的75%至82%。

南海海槽、日本海溝和鄰近板塊的位置圖。2011年東北大地震的震中（橙色圓點）近日本海溝沿線。(香港天文台圖片) 圖2 俯衝帶上能量累積與釋放的循環：(上) 菲律賓海板塊俯衝至歐亞板塊之下，應力在兩塊板塊之間積累。(下) 歐亞板塊回彈以釋放累積的應力，產生地震及海嘯。(香港天文台圖片) 圖3 南海海槽歷史地震的時間序列、震源區域與估算震級，顯示了地震之間的時間間隔。（修改自地震調查委員會報告）(香港天文台圖片) 圖4 根據日本的時間預測模型，未來30年內南海海槽發生巨大地震的概率變化。紅線和藍線分別顯示了在保守模型和歷史模型下的概率變化。（修改自日本地震調查委員會報告[2]）(香港天文台圖片) 圖5 南海海槽M9.1級地震其中可能發生的海嘯情景模擬結果。在巨大地震發生後 (a) 10分鐘；(b) 6小時的海嘯波振幅。(香港天文台圖片) 圖5 南海海槽M9.1級地震其中可能發生的海嘯情景模擬結果。在巨大地震發生後 (a) 10分鐘；(b) 6小時的海嘯波振幅。(香港天文台圖片)

2011年大地震 香港水位升0.2米

天文台指出，香港位處歐亞板塊之內，並非處於板塊邊緣，最接近環太平洋地震帶的地方亦距離約600公里，因此不會即時受到發生在板塊邊緣或地震帶附近的巨大地震影響。

2011年3月11日，在日本本州以東海域的日本海溝發生了9.0級大地震，當時香港錄得最高的水位異常為0.2米。天文台稱，南海海槽比日本海溝較接近香港，當該處發生大地震時，香港也可能記錄到輕微的水位異常。

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當南海海槽發生地震時，海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，並在其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。海嘯模擬結果顯示，若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響；而8.0級地震則僅會對香港帶來輕微水位異常，不一定能察看得到。

但天文台強調，除震源位置及震級這些基本地震參數外，地震破裂過程、震源附近地質構造、近岸及海底地形等複雜因素也會影響到達香港的實際海嘯波振幅。

天文台表示，當南中國海或太平洋發生地震時，會根據地震參數盡快進行海嘯模擬，並結合觀測數據評估可能在香港出現的水位異常。如預料該地震會引發香港出現顯著海嘯，而海嘯會在3小時內抵達香港，天文台會發出海嘯警告，提醒市民採取預防措施；如海嘯可能襲港但估計抵港時高度並不顯著，又或預計顯著海嘯將於超過3小時後才抵港，天文台會發出海嘯報告通知市民。

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