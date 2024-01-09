日本地震｜在日香港人一星期籌得逾250萬港元捐助救災

日本能登半島地震已經發生逾一個星期，居於日本的香港人組織在地震翌日後已展開籌款活動，組織在今日（9日）公布獲得逾5,000萬日圓，折合逾250萬港元的捐款。

一批旅居日本的香港人，在石川縣地震後已開始募集捐款。有關的「日本香港人協會」表示，在首24個小時已籌得超過1,000萬日圓，而在一星期以來，獲得約5,200人捐款。而直到今日為止，獲得了2,508,501港元以及8,399,635日圓的捐助，合計超過5,000萬日圓。組織表示，捐款者有達8成來自香港居住的居民，而其他的才是居日本的香港人或在其他地方居住的香港人。