日本地震｜在日香港人一星期籌得逾250萬港元捐助救災

日本能登半島地震已經發生逾一個星期，居於日本的香港人組織在地震翌日後已展開籌款活動，組織在今日（9日）公布獲得逾5,000萬日圓，折合逾250萬港元的捐款。
一批旅居日本的香港人，在石川縣地震後已開始募集捐款。有關的「日本香港人協會」表示，在首24個小時已籌得超過1,000萬日圓，而在一星期以來，獲得約5,200人捐款。而直到今日為止，獲得了2,508,501港元以及8,399,635日圓的捐助，合計超過5,000萬日圓。組織表示，捐款者有達8成來自香港居住的居民，而其他的才是居日本的香港人或在其他地方居住的香港人。
組織早前已經將其中的3,000萬日圓捐給日本的非牟利組織「難民救助會（AAR Japan）」，組織指其餘款項將捐予在日香港人組成的救援團隊及受災地的政府。組織接受日本的訪問，表示今次的籌款目的是為香港人作出點貢獻，他們表示即使是一點點，也希望日本人知道香港的存在，以及為日本提供支持。組織之前在2020年，也就九州的暴雨向有關的AAR Japan捐助630萬日圓，而有關的募捐仍會持續，並會向受災地提供捐款。
日本媒體又報道，除了在日的香港人組織之外，還有日本的緬甸人以及清真寺都協助籌款支援當地的救援及賑災工作。