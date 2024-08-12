日本地震｜日本發「巨大地震預警」　港府提醒遊日港人提高警惕

日本九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，日本氣象廳罕有發布「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報，提醒民眾準備應對未來一周南海海槽周邊地區有可能再發生強烈地震，並引發大海嘯。香港政府今日（12日）提醒身在日本或計劃前赴日本的港人要提高警惕。