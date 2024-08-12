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2024-08-12 15:44:31

日本地震｜日本發「巨大地震預警」　港府提醒遊日港人提高警惕

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日本九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，日本氣象廳罕有發布「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報(美聯社)

日本九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，日本氣象廳罕有發布「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報(美聯社)

日本九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，日本氣象廳罕有發布「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報，提醒民眾準備應對未來一周南海海槽周邊地區有可能再發生強烈地震，並引發大海嘯。香港政府今日（12日）提醒身在日本或計劃前赴日本的港人要提高警惕。 

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身在日本的港人如需協助 可致電入境事務處

政府發言人表示，現時正值暑假旅遊旺季，加上日本是受港人歡迎的旅遊目的地，就日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，特區政府提醒計劃前赴或已在日本的港人應提高警惕，注意安全，並留意日本政府最新公布。 
 
保安局鑑於日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，已更新外遊警示網頁有關日本的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布當地最新情況。
 
身在日本的港人如需協助，可致電入境事務處（入境處）「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐日本國大使館聯絡（領事保護與協助電話：+81-3-6450-2195）。 
 
市民前往外地時，可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。

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