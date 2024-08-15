日本地震｜東瀛遊：6級或以上地震可退團費　縱橫遊指5級以上地震可退團費

日本氣象廳今日解除巨大地震預警警報。不過，本港旅行社東瀛遊仍增設日本團特設地震保障，如日本發生6級或以上震度的地震，在當天出發或3天內出發的客人，可選擇取消出發，並全數退回團費。縱橫遊則指如日本發生5級以上地震而影響行程，可退回全數團費。
縱橫遊指在旅客出發當天或出發前7天內，如日本發生5級以上地震，旅客可選擇取消出發，縱橫遊將全數退回已繳交的款項，包括團費、機場稅、燃油附加費及保險費用。此安排適用於9月30日前出發的日本團，在10月1日或之後會再決定是否延長額外保障。
東瀛遊指在客人出發當天或出發前3天內，若日本氣象廳公布，發生6級或以上震度之地震，而該地震發生的地點是行程表內所包括的目的地，客人可要求取消出發，並獲全數退回所繳交之款項（包括團費、保險費用、兩地機場稅、燃油附加費等），不會扣除任何手續費。
如到達後發生6級或以上地震仍可獲賠償
如客人到達目的地後，當地發生6級或以上震度之地震，導致團隊需即時折返香港，無論於行程任何1天，客人所繳付之款項（包括團費、兩地機場稅、燃油附加費等）及任何額外住宿及交通費，扣除旅遊保險賠償後，將由公司負責承擔尚餘之差額。東瀛遊指客人於報名時，必須即時投保「EGL至尊全球保障」，以便提供更便捷及適切的安排
東瀛遊執行董事禤國全表示，喜獲日本當局傳來好消息，但東瀛遊仍以客人的角度出發，了解他們的憂慮，所以增設全新的日本團特設地震保障。他指此安排是史無前例，大大保障消費者的利益，為日本團客人提供更全面的旅遊保障，真正做到報名安心、玩得開心更稱心。