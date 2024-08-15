日本地震｜東瀛遊：6級或以上地震可退團費　縱橫遊指5級以上地震可退團費

日本氣象廳今日解除巨大地震預警警報。不過，本港旅行社東瀛遊仍增設日本團特設地震保障，如日本發生6級或以上震度的地震，在當天出發或3天內出發的客人，可選擇取消出發，並全數退回團費。縱橫遊則指如日本發生5級以上地震而影響行程，可退回全數團費。

縱橫遊指在旅客出發當天或出發前7天內，如日本發生5級以上地震，旅客可選擇取消出發，縱橫遊將全數退回已繳交的款項，包括團費、機場稅、燃油附加費及保險費用。此安排適用於9月30日前出發的日本團，在10月1日或之後會再決定是否延長額外保障。