日本地震｜青森縣7.5級地震 入境處未接求助  縱橫遊：當地逾百旅客安全無恙 (更新)

日本青森縣近海深夜發生7.5級地震，今晨再發生6.4級餘震，至少有30人受傷。日本氣象廳首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，內閣府呼籲民眾至少在未來一周內保持高度戒備，例如隨身攜帶緊急物資，以便在必要時能夠立即撤離。

本港入境處表示，即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐札幌總領事館及旅遊業監管局了解情況，至今未有接獲港人求助。處方會密切留意事態發展，身在外地的香港居民，如有需要可致致入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線1868求助。

縱橫遊常務董事袁振寧接受《am730》查詢時指，地震發生時正有6團百多人身處東北，他們均有震感，幸好事發時為晚上11時，團員均在內陸的住宿休息，因此沒有人受傷；他亦從在當地導遊得知地震影響不大，「起碼冇冧嘢」。袁振寧表示，6個旅行團及後亦沒有沿海或水上活動行程，景點亦在內陸位置，因此行程暫時如常。至於未來數周的旅行團，袁振寧表示，今早收到約十組客人查詢，但現時未有人退團，至於聖誕節的旅行團就暫未有收到查詢。

他又提到，當地政府預計未來一周震央附近或可能再有強烈地震，「預計發生更大地震的可能性有1%」，因此縱橫遊亦已提醒當地導遊要持續關注地震情況，他又提醒在日旅客，留意當地狀況，隨時確保通訊設備運作良好，無須恐慌。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬估計，目前在日本東北及北海道，約有20個香港旅行團共逾300人在當地，所有旅客都平安，行程未有受影響。旅行社東瀛遊指暫時日本東北有3個團共60人在當地行程，全部安全。