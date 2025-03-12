日本地震｜K Kwong拆解7.5海嘯預言 列遊日3大求生物品

日本漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）以其預言漫畫《我所看見的未來》再次引發熱議，該漫畫曾準確預測2011年311東日本大地震，並在最新一集中標示「2025年7月5日，大災難」，預言將發生大地震及海嘯，或會影響台灣、香港等地方，加上隨著日本政府評估南海海槽地震的概率上升，令輿論再度關注日本會否大地震。精通化學天文的博士、前化學補習天王K Kwong鄺士山發表看法，並提出前往日本的旅客應注意的三大求生物品。

K Kwong近日發文表示，雖然他相信南海海槽地震及大海嘯的可能性，「我估我有生之年會見到」，但對「2025年7月5日」的具體預言持保留態度，「我會照去日本」，他表示雖然南海海槽地震確實可能發生，但波及香港、台灣等地的機會較低，「除非係九州南、西南地震，否則海嘯都唔會影響香港」。

攜帶當地電話卡 水及乾糧

K Kwong仍建議前往日本的旅客做好準備，並提出三大注意事項，首先是要攜帶當地電話卡，「如果你喺日本，一定要有電話卡，因為地震前幾秒佢會通知你」，其次身上最好攜帶水及乾糧，以應對突發情況，最後亦要留意自己身體狀況，「我自己就唔係太驚，因為通常四級地震前，我個頭唔知點解好痛」，提醒如果身處台灣，東北部比西南部危機更重。

K Kwong的見解引發廣泛討論，有網民留言問「咁今年10-11月去北海道道東係咪都唔安全」，他回應「照去」。另有網民表示「其實日本真係勁，係咁意傳吓7月5日可能會地震海嘯就令到日本旅遊業更加旺，反觀香港，天文台話香港地震海嘯，啲人信佢都傻」、「去唔去信唔信，無人會理你既決定」、「你頭痛請通知我哋，萬分感激」、「地震雖然係自然災害，但都希望唔好造成極嚴重嘅傷害，日本及台灣都係我好中(鍾)意嘅地方」、「都係嗰句，驚嘅唔好去」、「活在當下，諗咁多邊度都唔使去啦」。