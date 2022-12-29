日本收緊入境｜全機7日內無人到過內地准降札幌福岡沖繩　特區政府：針對香港出發航班不合理續要求撤回限制 (持續更新)

【15:30更新】日本民航局自12月27日通知特區政府，由明日(30日)起來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場，航空公司亦不准增加由香港前往日本機場的航班，特區政府已經積極與日本當局緊密溝通，嚴正要求日本當局撤回有關決定。特區政府表示，知悉日本政府今日(29日)宣布，除上述4個指定機場外，亦將容許來自香港載客航班使用新千歲、福岡和那霸3個機場，但有關航班不可載有7日內曾到中國內地的乘客。
特區政府：限制不合理續要求撤回
根據特區政府了解，有關安排只適用於香港及澳門前往日本的航班。特區政府認為有關限制針對香港出發的航班，並不合理。特區政府已經向日本當局要求取消有關限制。特區政府已經提醒本地航空公司盡快向受影響旅客交代最新的航班安排。特區政府會繼續要求日本當局撤回所有針對香港出發的航班的限制。
【13:00更新】日本當局公布，若現有港澳出發直航航班，航空公司確定機上並無過去七天曾逗留中國內地的旅客，可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。
國泰航空繼續營運北海道航班 即將停飛名古屋福岡
另外，國泰航空確認，因應日本最新安排，12月30日後仍可以繼續營運福岡、札幌航班，但會因應不能在12月23日至29日的航班服務基礎上，會有所調整。
從香港往日本航班
從2022年12月30日起直至另行通知
- 所有出往名古屋、福岡的航班將會取消
- 出往北海道札幌的航班，由每周7班減至5班（停飛周一、周三航班）
- 出往東京成田的CX500、出往大阪的CX502將會取消
從日本往香港航班
從2022年12月30日至2023年1月8日
- 營運所有已原定航班
從2023年1月9日起直至另行通知
- 所有來自名古屋航班將取消
- 來自北海道札幌的航班，由每周7班減至5班（停飛周一、周三航班）
- 從福岡出發的航班、東京成田CX501、大阪關西CX503將取消
國泰航空預計，會維持現時每周65班航班來往香港和日本，較原訂1月來往日本航班的運力減少20%。