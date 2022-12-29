日本收緊入境｜全機7日內無人到過內地准降札幌福岡沖繩　特區政府：針對香港出發航班不合理續要求撤回限制 (持續更新)

日本收緊入境｜若全機過去7日無人逗留內地 可降落札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。（資料圖片）

【15:30更新】日本民航局自12月27日通知特區政府，由明日(30日)起來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場，航空公司亦不准增加由香港前往日本機場的航班，特區政府已經積極與日本當局緊密溝通，嚴正要求日本當局撤回有關決定。特區政府表示，知悉日本政府今日(29日)宣布，除上述4個指定機場外，亦將容許來自香港載客航班使用新千歲、福岡和那霸3個機場，但有關航班不可載有7日內曾到中國內地的乘客。

特區政府：限制不合理續要求撤回

根據特區政府了解，有關安排只適用於香港及澳門前往日本的航班。特區政府認為有關限制針對香港出發的航班，並不合理。特區政府已經向日本當局要求取消有關限制。特區政府已經提醒本地航空公司盡快向受影響旅客交代最新的航班安排。特區政府會繼續要求日本當局撤回所有針對香港出發的航班的限制。