日本收緊入境｜東瀛遊稱逾3000客人受影響　可選擇轉團或全額退款

因應日本政府最新公佈收緊防疫限制，由30日起中港澳地區赴日航班，只限使用東京成田、羽田機場、關西國際機場及名古屋中部國際機場著陸。而東瀛遊已經成功與日本航空公司，確認1月2日回程機位安排，宣布日本航空與東瀛遊合作的直航北海道專機，可於12月29日如期出發，並將於1月2日順利抵港，涉及逾160位客人。

將安排航班接載北海道客人回港

此外，公司亦成功和香港航空確實安排「吉機」，接載12月26日出發身處北海道，共64位客人，並將於1月1日如期返港。同時亦安排12月27、28日已出發前往北海道7天旅行團115位客人，乘坐內陸機經東京，將於1月2、3日順利抵港。

有關12月23至27日乘坐香港快運出發之北海道旅行團，今早已與航空公司爭取安排於今日(28日)、12月30、31及1月1日，將客人由北海道直航送返香港。由於未能確認1月2日回程機位，為保障客人，宣佈取消12月28日及29日香港快運前往北海道札幌的旅行團，當中涉及120位客人。客人可以選擇轉團、保留團費或全額退款，不受任何手續費。

禤國全：下月影響逾3000位客人

至於未出發而受影響地方的旅行團，東瀛遊執行董事禤國全表示，日本團由12月30日至1月下旬有逾5000位客人報名，適逢1月下旬為農曆新年旺季，除了與日本航空合作推農曆年北海道札幌專機之外，亦與香港快運推出專機直航前往四國高松，加埋九州、沖繩受影響地區，涉及超過3000位客人。東瀛遊正積極聯絡航空公司，尋求適切的方案及了解如何調配航班，安排客人轉往東京、大阪，名古屋等。由於人數眾多，並會絡續分批通知客人，客人可以選擇保留團費、轉團或全額退款，不收取任何手續費。